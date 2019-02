Trwa rozbudowa magazynu gazu w Kosakowie

Na temat realizowanej przez spółkę z GK PGNiG – Gas Storage Poland inwestycji rozbudowy kawernowego podziemnego magazynu gazu (KPMG) Kosakowo – pisze „Parkiet”.

Jak czytamy w gazecie giełdy, w KPMG Kosakowo trwa inwestycja rozbudowy magazynu o pięć dodatkowych komór, która ma być zakończona do 2021 roku. W efekcie tej inwestycji pojemność magazynu gazu ma wzrosnąć z obecnych 145,5 mln m sześc. (ok. 1 622 GWh) do około 300 mln m sześc. (3 344 GWh) gazu.

Z informacji „Parkietu” wynika, że budowa trzech komór w KPMG Kosakowo została już zakończona, a obecnie trwają prace przy dokończeniu dwóch ostatnich komór.

„Parkiet” przypomina, że łączna pojemność magazynowa siedmiu magazynów gazu należących do GK PGNiG wynosi ok. 2 985 mld m sześc., czyli ponad 33,2 TWh. Na koniec stycznia magazyny były zapełnione w 56 proc.

Jednocześnie gazeta giełdy zwraca uwagę, że oprócz przechowywania gazu na potrzeby GK PGNiG w magazynach zarządzanych przez Gas Storage Poland gromadzony jest też gaz innych firm w ramach tzw. usługi biletowej magazynowania. Na rok gazowy 2018/2019 PGNiG podpisało umowy z trzynastoma podmiotami na świadczenie takiej usługi, a wolumen gazu objętego tą usługą wynosi ponad 385 GWh (ponad 34 mln m sześc.). Umowy weszły w życie z początkiem października 2018 roku. PGNiG wprowadziło ofertę usługi biletowej w 2017 roku w związku z nowelizacją tzw. ustawy o zapasach, która nałożyła obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego na wszystkich importerów tego surowca.

Parkiet/CIRE.PL