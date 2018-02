DGP: PGNiG może wypłacić rekordową dywidendę

Według analityków PGNiG prawdopodobnie wypracował w ubiegłym roku rekordowy zysk, co może przełożyć się również na największą w historii spółki dywidendę – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Wczoraj spółka podała szacunkowe wyniki za ubiegły rok. W całym 2017 roku zysk sięgnął 2,9 mld zł wobec 2,35 mld zł wypracowanych w 2016 roku. Jednak według prognoz analityków zysk PGNiG w 2017 r. mógł przekroczyć po raz pierwszy w historii 3 mld zł.

„DGP” przypomina, że polityka dywidendowa spółki zakłada, że akcjonariuszom wypłacana jest maksymalnie połowa zysku grupy kapitałowej. W ubiegłym roku spółka przeznaczyła na dywidendę 49 proc. zysku za 2016 r. Prezes PGNiG Piotr Woźniak zadeklarował, że w tym roku powinno być podobnie.

– Oceniam, że PGNiG wypłaci dywidendę w wysokości 25 gr na akcję – powiedział cytowany przez „DGP” Krzysztof Pado, analityk BDM. Gazeta zwraca uwagę, że byłby to historyczny rekord spółki. – PGNiG deklaruje, że będzie kupowało złoża gazu w Norwegii, ale jeśli dokona tej inwestycji, to raczej pod koniec roku. Co nie będzie przeszkodą w wypłacie dywidendy – mówił dalej „DGP” Krzysztof Pado.

Dziennik Gazeta Prawna/CIRE.pl