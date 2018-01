Rafako przejmuje udziały InnoEnergy. Stawia na innowacje w energetyce

Z początkiem 2018 roku InnoEnergy i Rafako podpisały umowę, na mocy której wiodąca polska spółka branży energetycznej stała się udziałowcem InnoEnergy – europejskiej firmy inwestującej w innowacje w energetyce. Obie firmy współpracowały już wcześniej przy projektach innowacyjnych, a w ubiegłym roku podczas organizacji PowerUp! – największego konkursu dla start-upów energetycznych w Europie Środkowej.

– Nasze partnerstwo jest najlepszym znakiem pozytywnych zmian, które zachodzą w polskich firmach. Rafako, dołączając do grona wiodących podmiotów, takich jak ABB, Schneider Electric czy EDF, potwierdza swoją ambicję nie tylko w zakresie podążania za trendami w światowej energetyce, ale również do ich aktywnego współtworzenia. InnoEnergy angażuje się we flagowe projekty europejskie, takie jak powstająca w Szwecji gigafabryka Northvolt Petera Carlssona, byłego wiceprezesa Tesli, czy uruchomiona w 2017 roku przez estońską firmę Skeleton fabryka superkondensatorów opartych na grafenie – tłumaczy Jakub Miler, dyrektor generalny InnoEnergy Central Europe. Liczę, że dzięki naszej współpracy z Rafako będziemy mogli się wkrótce pochwalić podobnymi inwestycjami w Polsce.

Partnerstwo oznacza szereg korzyści. Rafako zyskuje możliwość współdecydowania o strategii dalszego rozwoju InnoEnergy, jak również uzyskuje pierwszeństwo dostępu do technologii rozwijanych w czołowych uniwersytetach oraz ośrodkach badawczych będących partnerami InnoEnergy oraz udziału w ich komercjalizacji. Firma staje się także aktywnym uczestnikiem społeczności InnoEnergy, zyskując możliwość współpracy z innowatorami jak również globalnymi koncernami energetycznymi. InnoEnergy zyskuje sprawdzonego partnera do wielkoskalowych komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Doskonałym przykładem takiej współpracy jest wspólna inwestycja w rozpoczęty w 2016 roku projekt wysp poligeneracyjnych, w którym hiszpańscy i francuscy partnerzy InnoEnergy dostarczyli technologie, na bazie których Rafako zbuduje produkt oraz go skomercjalizuje.

Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes i dyrektor generalny Rafako:

– Misja InnoEnergy w zakresie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie energii zrównoważonej jest zgodna z filozofią biznesową RAFAKO – nasza praca nie ogranicza się do projektowania i produkcji różnego rodzaju instalacji. Mamy ambitny cel, by doprowadzić do wytwarzania energii elektrycznej w jak najbardziej przyjazny dla środowiska sposób. Obecnie szukamy między innymi rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej i circular economy. Przyglądam się projektom wspieranym przez InnoEnergy i jestem pewna, że wiele z nich ma szansę na komercjalizację w niedalekiej przyszłości.

– InnoEnergy zarządza największym ekosystem innowacji na świecie, który liczy już ponad 320 członków. Wśród nich znajdują się wiodące przedsiębiorstwa energetyczne w Europie, ośrodki akademickie i badawcze, miasta oraz regiony. Mamy ofertę zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak również tych z sektora MŚP, dzięki czemu mogą do nas dołączyć firmy każdej wielkości. Warunkiem jest pomysł oraz ambicja tworzenia rozwiązań o zasięgu globalnym – dodaje Jakub Miler.

Rafako