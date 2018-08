Ruszel: Nord Stream 2 jest w politycznym interesie Rosji i Niemiec

Politolog z Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza dr Mariusz Ruszel udzielił wywiadu Dziennikowi Bałtyckiemu na temat kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2.

Ruszel powiedział, że powstanie Nord Stream 2 jest w interesie Niemiec, jak i Rosji – pierwsi chcą stać się gazowym hubem dla całej Unii Europejskiej (dzięki nowemu gazociągowi będą w stanie przyjmować 300 mld m sześc. gazu rocznie przy konsumpcji do 90 mld), a dla Gazpromu jest to sposób, by ominąć Ukrainę i pozbawić ją przychodów z tranzytu w celu wywarcia na nią nacisku politycznego.

Ekspert zauważył również, że rynek europejski potrzebuje nowych źródeł, ponieważ Holandia wydobywa coraz mniej gazu, więc luka może zostać zapełniona przez amerykański gaz skroplony lub przez nowe trasy dostaw z Rosji, umacniając monopolistyczną pozycję Gazpromu. Wysnuł on również tezę, że gazociąg Nord Stream 2 utrudni dostęp do portu w Szczecinie statkom o większym zanurzeniu, co byłoby potrzebne z powodu rosnącej wymiany handlowej Europy z Chinami. Ruszel powiedział, że polskie porty rywalizują z niemieckimi, więc w interesie Niemców jest zwiększanie przewagi swoich portów.

Źródło: Dziennik Bałtycki