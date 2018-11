Separatyści w Donbasie terroryzują strajkujących górników

Władze okupowanej przez prorosyjskich separatystów tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej ,,znalazły sposób” na ugaszenie strajku górników domagających się wypłaty zaległych pensji.

Jak informuje agencja UNIAN górnicy z kopalni Partizanskaja w miejscowości Atracyt próbowali zorganizować strajk i wymusić wypłatę należnych świadczeń. Według relacji ukraińskiego dziennikarza Denisa Kazanskiego, górnicy stwierdzili, że skoro żyją w prawdziwie ludowej republice to będą dochodzić swoich praw. Doszło do rozmów z górnikami, ale ci nie otrzymali żadnych konkretów. Jednak według żony jednego ze strajkujących, z którą rozmawiał Kazański, po trzech dniach od rozmów, o godzinie trzeciej nad ranem do drzwi zapukali nieznani mężczyźni, którzy wywlekli jej męża z domu w samej bieliźnie i wywieźli do lasu. Podobnie było w przypadku innych górników, którzy przyłączyli się do strajku. Tam w temperaturze około -2 stopni Celsjusza nieznani sprawcy kazali wykopać górnikom doły grożąc im, że taki sam los może spotkać ich najbliższych.

Wcześniej UNIAN informował, że w okupowanej przez Rosjan Gorłówce rozpoczęto zwolnienia pracowników sektora budżetowego, którzy odmówili wzięcia udziału w wyborach władz Donieckiej Republiki Ludowej.

UNIAN/Piotr Stępiński