Sitarski: Polska wodorowa zamiast naftowej

Co znajduje się pod maską samochodu na wodór? Fot. Flickr

Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju poseł Kukiz’15 Krzysztof Sitarski w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl opowiedział o potencjale technologii wodorowych dla transportu w Polsce, oraz o konkretnych projektach, nad którymi pracuje inicjatywa Polska Wodorowa.

Polska Wodorowa

– Potencjał technologii wodorowych dla transportu w Polsce jest określony, kwestią jest możliwość produkcji wodoru w kraju. Jego wytwórcami mogą być spółki paliwowe, spółki węglowe, jak Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest pośrednim właścicielem firmy JSW Koks – bo z koksu także wytwarza się wodór – PGNiG także może wytwarzać wodór z metanu. To trzy kluczowe branże energetyczne, które mogą produkować wodór na potrzeby transportu. Jako państwo polskie, mamy ten surowiec – zaczął Sitarski.

Kolejną sprawą są szeroko zakrojone prace w sprawie tzw. ogniw wodorowych. – Chodzi o to, żeby wodór mógł być w bezpieczny sposób magazynowany i użyty do napędzania pojazdów komunikacji miejskiej, kolejowej, ale także żeglugi morskiej. Wodór jest alternatywą dla paliw płynnych sprowadzanych z Bliskiego Wschodu, Rosji, czy Norwegii; może zastąpić ropę naftową. Celem nadrzędnym inicjatywy Polska Wodorowa jest stworzenie porozumienia i płaszczyzny współpracy dużych polskich firm, których potencjał wytwarzania wodoru i wykorzystania go w przestrzeni publicznej będzie maksymalny – kontynuował poseł.

Wodór a elektromobilność

Konkrety? – Przedstawiciele zarządów Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz PKP Cargo podpisali 14 czerwca w Krakowie podczas konferencji IMPACT`18 list intencyjny na rzecz wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego. Jest nim na przykład projekt, polegający na budowie lokomotywy napędzanej wodorem, już są dwa projekty autobusów napędzanych tym paliwem. Ciekawostką jest to, że wodorem jest napędzany też autobus firmy Solaris. Najistotniejszą kwestią jest wsparcie z Funduszu Niskiej Emisji na budowę stacji wodorowych i na wsparcie szeroko rozumianego transportu komunikacji publicznej. W tym przypadku, jeśli chodzi o transport autobusami wodorowymi, duże zainteresowanie wykazuje Metropolia Śląska, miasto Katowice – jest wola, żeby wymienić flotę autobusów na tradycyjne paliwo na autobusy wodorowe – mówił polityk Kukiz’15.

– Najważniejszą sprawą dla wszystkich działań na rzecz rozwoju przemysłu wodorowego w Polsce jest to, że w ustawie o elektromobilności rząd ujął wodór jako paliwo alternatywne. Osobiście wprowadziłem taką poprawkę w styczniu tego roku co ułatwiło wprowadzenie wodoru jako paliwa alternatywnego. W Sejmie RP 18 lipca br. został utworzony parlamentarny zespół „Polska Wodorowa”, na posiedzeniach którego będą przedstawiane porozumienia i działania produkcyjne na rzecz rozwoju transportu wodorowego w Polsce – zakończył poseł Krzysztof Sitarski.