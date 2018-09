Szczyt klimatyczny w Katowicach potrwa dłużej. Rozpocznie się już 2 grudnia

Szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach rozpocznie się już 2, a nie jak wcześnie planowano 3 grudnia 2018 r. – poinformował Sekretariat konwencji klimatycznej ONZ. Decyzja zapadła na konferencji klimatycznej w Bangkoku.

Jak poinformował Sekretariat, prezydent COP24 skonsultował się z biurem COP i postanowiono, że wcześniejsze otwarcie sesji da szansę na lepsze wykorzystanie czasu na sfinalizowanie negocjacji pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. W związku z tym wszystkie organy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) rozpoczną pracę w niedzielę 2 grudnia 2018 r.

Zgodnie z planami szczyt ma potrwać do 14 grudnia.

Konferencje Stron (Conferences of the Parties – COP) to najwyższy organ uprawniony do sprawdzania realizacji jej postanowień. W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

