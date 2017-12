Ukraińcy zmieniają zdanie. Spółka PGNiG nie będzie wiercić nad Dnieprem

Ukrgazvydobuvannia (UGW) podjęło decyzję o tym, że nie podpisze z Poltava Services (przemianowanej na Exalo Drilling S.A., spółka-córka PGNiG przyp. red.) umowy na wykonanie odwiertów w obwodzie połtawskim i charkowskim w latach 2017-2019.

Przetarg

Pod koniec października 2016 roki UGW ogłosiło przetarg, w wyniku którego miano pozyskać zagranicznych wykonawców do realizacji odwiertów. Zakładany koszt zamówienia wynosił 13 mld 35,51 mln hrywien (z VAT). W maju Ukraińcy poinformowali, że Poltava Services wygrał 5 z 15 rund przetargu, w którym udział wzięło 15 spółek, w tym: Belorusneft, Drilling Energy Technics Limited, Crosco Integrated Drilling & Well Services Co., Ltd., Nadra Ukraina, G-Drilling S.A., KCA Deutag Drilling GmbH, XinJiang Beiken Energy Engineering Co., Hydro Drilling Srl.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego na platformie zakupów publicznych ProZorro decyzja w tej sprawie została podjęta 13 grudnia. Początkowo UGW planowało podpisać z Poltava Services wartą blisko 3 mld hrywien umowę na wykonanie odwiertów (rundy przetargu: 3, 6, 9, 14).

Zmienione warunki

W protokole rezygnacji poinformowano o przeprowadzeniu przez UGW techniczne wymogi przetargu dokonując dodatkowych zapisów m.in. konieczności przedstawienia opinii od stron trzecich, posiadanie doświadczenia z realizowanie podobnych projektów głębinowych, rok produkcji platform wiertniczych (nie starsze niż z 1997 roku i po modernizacji nie wcześniej niż w 2012 roku lub wyprodukowane po 2010 roku), zmiany dotyczące specyfikacji sprzętu, doprecyzowano wymagania dotyczące doświadczenia personelu.

Pretendentami do podpisania wspomnianej umowy stali się Nadra Ukrainy (runda nr 6 i 14), Belorusneft (runda nr 3) i Hydro Drilling (runda nr 9). Ponadto 22 grudnia 2017 roku UGW podpisało z Crosco Integrated Drilling & Well Services (Chorwacja) wartą ok. 481 mln hrywien umowę na wykonanie odwiertów w ramach drugiej rundy przetargu. Co ciekawe początkowo UGW jako zwycięzce przetargu na ten odwiert wskazał Poltava Services. W ten sposób podpisane zostały umowy na 8 z 15 rund przetargu.

Ukraina chce zwiększyć wydobycie gazu

UGW zamierza zwiększyć wydobycie z 14,5 mld m sześc. w 2015 i 2016 roku do 15,2 mld m sześc. w 2017 roku, w 2018 roku – do 16,5 mld m sześc, w 2019 i 2020 roku – odpowiednio do 18,3 mld m sześc. oraz do 20,1 mld m sześc.

Łącznie w 2017 roku UGW zamierzało zainwestować 30 mld hrywien w odwierty oraz nowy sprzęt a także zrealizować 100 nowych odwiertów, przeprowadzić remont 500 oraz zintensyfikować działania na rzecz wzrostu wydobycia.

Interfax/Piotr Stępiński