URE: Wzrasta liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

W 2017 r. liczba gospodarstw domowych, które zmieniły dostawcę prądu, wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 16,9 proc. Wśród odbiorców przemysłowych wzrost wynosi 8 proc – wynika z informacji Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak podał Urząd, w październiku 2017 r. 5 tys. 453 gospodarstwa domowe zmieniły sprzedawcę energii; z kolei w listopadzie 2017 r. były to 6 tys. 322 gospodarstwa. Wśród odbiorców przemysłowych URE odnotował 938 zmian, w listopadzie 2017 r. – 631.

Prawo zakupu prądu i gazu od dowolnie wybranego sprzedawcy daje konsumentom zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich, gdzie stronami są: właściciel sieci, sprzedawca energii oraz jej odbiorca. Taką możliwość Polacy mają od 2007 r. Od tego czasu – do końca listopada 2017 r – zmian takich dokonało 187 tys. 687 odbiorców przemysłowych i 540 tys. 798 gospodarstw domowych.

Jak wynika z opublikowanego we wrześniu ub. roku raportu „Rynek energii elektrycznej w Polsce – co Polacy wiedzą o zmianie sprzedawcy?”, 90 proc. odbiorców prądu i gazu zdaje sobie sprawę, że może zmienić sprzedawcę tych mediów, ale ponad połowa nie wie, jak to zrobić lub uważa za zbyt skomplikowane. Ludzi odstraszają również informacje o nieuczciwych praktykach, jakie stosują sprzedawcy chcący pozyskać nowych klientów. Według danych URE w ostatnich trzech latach prawie dwukrotnie wzrosła liczba skarg do Urzędu na nieuczciwych sprzedawców prądu i gazu.

Polska Agencja Prasowa