Woźniak: Rozpoczęliśmy realizację pierwszego wieloletniego kontraktu na zakup LNG z USA

Około 39 mld m sześc. gazu ziemnego w ciągu 24 lat – taki wolumen obejmuje kontrakt z amerykańskim dostawcą. W uroczystości oficjalnego odbioru pierwszej dostawy w porcie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu udział wzięli m.in. przedstawiciele rządu RP i członkowie zarządów firm PGNiG i Cheniere Energy.

– Dwa lata temu, w tym miejscu, witaliśmy wraz z naszymi partnerami z amerykańskiego Cheniere pierwszą w historii dostawę LNG ze Stanów Zjednoczonych do Polski i do tej części Europy. Ładunek, zakupiony w ramach jednorazowej transakcji, pochodził właśnie od Cheniere. Dziś również spotykamy się z naszymi amerykańskimi partnerami i tą dostawą rozpoczynamy realizację pierwszego wieloletniego kontraktu na zakup LNG z USA – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Nasz portfel kontraktów z dostawcami z USA obejmuje rocznie ponad 9 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji – czyli więcej niż sprowadzamy gazu z Rosji. Taki wolumen wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także daje nam możliwość aktywnego udziału w handlu LNG na globalnym rynku – dodał.

Metanowiec Oak Spirit, który zawinął do terminalu w Świnoujściu, dostarczył ok. 165 tys. m sześc. LNG, co po regazyfikacji odpowiada ok. 95 mln m sześc. gazu ziemnego. Była to jednocześnie 65. dostawa LNG do Polski od momentu uruchomienia gazoportu.

– Ten pierwszy ładunek w ramach naszej wieloletniej umowy to początek ponad dwóch dekad partnerstwa, które przyniesie Polsce niezawodną, czystą i bezpieczną energię – powiedział Anatol Feygin, Wiceprezes i Dyrektor Handlowy Cheniere. – Jesteśmy zaszczyceni, będąc tu dzisiaj z naszymi partnerami i witając ten pierwszy ładunek, po którym nastąpi wiele więcej w nadchodzących latach – dodał.

PGNiG podpisało 24-letnią umowę z firmą Cheniere Marketing International w listopadzie 2018 roku. W latach 2019-2022 łączny wolumen dostaw wyniesie ok. 0,52 mln ton LNG, czyli ok. 0,7 mld m sześc. gazu po regazyfikacji. Natomiast w latach 2023-2042 łączny wolumen importu osiągnie ok. 29 mln ton (ok. 39 mld m sześc. po regazyfikacji) – co oznacza że od 2023 roku PGNiG każdego roku zakupi ok. 1,45 mln ton LNG (ok. 1,95 mld m sześc. gazu po regazyfikacji).

Dostawy będą realizowane według formuły DES (delivery ex-ship) – czyli z dostawą do Terminalu w Świnoujściu zapewnioną przez sprzedającego. Wcześniej do Świnoujścia przypływały dostawy amerykańskiego LNG zakupione w ramach transakcji jednorazowych, tzw. spotowych, oraz w ramach kontraktu średnioterminowego. PGNiG przyjęło dotychczas siedem takich dostaw. W czerwcu 2017 roku odebrało pierwszy w historii ładunek LNG z USA – spotową dostawę od firmy Cheniere Energy.

