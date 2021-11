Transformacja energetyczna i dążenie do neutralności klimatycznej podczas konferencji EuroPOWER & OZEPOWER Energetyka

17-18 listopada 2021 roku w hotelu The Westin Warsaw oraz online odbyła się 34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 4. OZE POWER. Podczas dwudniowego wydarzenia niemal pół tysiąca uczestników wysłuchało merytorycznych wystąpień oraz debat z udziałem kluczowych przedstawicieli branży, poruszających najpilniejsze zagadnienia dotyczące sektora energetycznego w Polsce.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska. – Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga ambitnych, spójnych działań we wszystkich sektorach gospodarki. Na dzień dzisiejszy jest to zarówno elektroenergetyka, ciepłownictwo, przemysł, transport, budownictwo jak i wiele innych sektorów, które w sposób pośredni albo bezpośredni tą transformacją są dotknięte. Wymaga to nie tylko dokumentów strategicznych, które w większości już są, ale też konsekwentnych działań i projektów realizowanych (…) biznesowo, projektowo, ze swoja strukturą i dobrze przypisaną odpowiedzialnością. (…) Jednym z tych kluczowych dokumentów, w którym jest ukrytych dużo projektów jest Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – dokument kompleksowy podlegający długiemu okresowi pracy i ewaluacji. Jedno z ważniejszych wyzwań dzisiaj to oczywiście transformacja, ale sprawiedliwa transformacja. Pojawia się od jakiegoś czasu (…) pojęcie sprawiedliwej transformacji. Ono w ty roku w Glasgow wybrzmiało już bardzo mocno w formie dużej deklaracji sprawiedliwej transformacji, którą inicjowaliśmy i którą też jako Polska podpisaliśmy. Kilka lat temu w debacie publicznej to pojęcie było bardzo marginalne, dzisiaj jest jednym z podstawowych elementów, które się pojawia zaraz po słowie transformacja. O ile oczywiście transformacja daje nam niezwykłe szanse i możliwości rozwoju osiągnięcia neutralności klimatycznej, transformacji technologicznej, nie możemy w tym procesie transformacji zapominać o tych, którzy mogą stać się ofiarami tej transformacji, więc należy ją przeprowadzać w taki sposób, żeby takich grup i takich osób nie było – mówiła minister Moskwa podczas otwarcia EuroPOWER.

Transformacja energetyczna i dążenia do neutralności klimatycznej

Podczas debaty inauguracyjnej eksperci dyskutowali na temat strategii transformacji energetycznej i dążenia do neutralności klimatycznej. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju, neutralności klimatycznej oraz wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii.

W ramach 34. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 4. OZE POWER wręczone zostały dwa wyróżnienia. Wyróżnienie dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej – nagrodę odebrał Henryk Mucha, prezes Zarządu. Wyróżnienie dla Pana ministra Jacka Ozdoby, sekretarza stanu w ministerstwie klimatu i środowiska, za podjęcie działań w obszarze ciepłownictwa systemowego, którego sprawom po raz pierwszy nadano należny priorytet, poprzez ustanowienie w ramach ministerstwa klimatu i środowiska dedykowanego departamentu ciepłownictwa.

Podczas kolejnych paneli przeanalizowano OZE w kontekście rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki. Omówione zostały kwestie dotyczące m.in. potencjału społecznego i gospodarczego OZE, zwiększonych celów redukcji gazów cieplarnianych, wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie, Offshore Sector Deal oraz rozwoju dużych farm fotowoltaicznych. Nie zabrakło także zagadnień związanych z polskim miksem energetycznym oraz modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych.

Drugi dzień Konferencji

Drugi dzień Konferencji wyłonił tematy dotyczące potencjału energetycznego i gospodarczego polskiego wiatru. Poruszono wątki takie jak m.in.: nowe regulacje dla morskich farm wiatrowych, wyzwania w tworzeniu łańcucha dostaw dla nowych inwestycji, współpraca państw w rejonie morza bałtyckiego i północnego. Przeanalizowano również perspektywy transformacji cyfrowej polskiej elektroenergetyki – uwarunkowania transformacji cyfrowej w energetyce, wykorzystanie nowoczesnych technologii, wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem chmury w przedsiębiorstwach energetycznych. W kolejnych panelach eksperci skupili się na kierunkach rozwoju technologii wodorowych, nowoczesnych przedsiębiorstwach energetycznych, zagadnieniach związanych z energetyką obywatelską, lokalną i rozproszoną oraz systemach i regionalizacji wsparcia transformacji energetycznej.

