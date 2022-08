Ustawa wzmacniająca bezpieczeństwo gazowe Polski została podpisana przez prezydenta Alert

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą zmiany przepisów w celu zagwarantowania większego bezpieczeństwa gazowego na rynku gazu. Oznacza to ochronę konsumentów i stabilność ceny gazu w Polsce.

Andrzej Duda na Forum Ekonomicznym w Krynicy (KPRP)

Jakie korzyści niesie ustawa

Zgodnie z ustawą do końca 2027 roku zostaje przedłużony obowiązek zatwierdzania taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak: szpitale, szkoły czy przedszkola. Owe taryfy (jak miało to miejsce wcześniej) zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Oznacza to, że dostawcy gazu nie będą mogli samowolnie narzucać cen detalicznych gazu bez uzgodnienia tego z URE.

Kolejnym punktem ustawy jest proces wydłużenia okresu z 40 do 50 dni, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego.

W projekcie zapisano możliwość wprowadzenia na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu. Stan kryzysowy ogłaszany będzie przez ministra do spraw energii.

Ponadto ustawa wprowadza regulację dzięki której w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego obowiązek sprzedaży paliw gazowych za pośrednictwem giełdy wynikający z właściwych przepisów prawa energetycznego ulegał będzie automatycznemu zawieszeniu na czas trwania tego stanu kryzysowego.

Ustawa ma na celu ochronę odbiorców gospodarstw domowych przed znacznymi podwyżkami poprzez regulację cen na przestrzeni nadchodzących lat oraz gwarancję stabilności surowca gazu podczas kryzysu energetycznego.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Gryczka