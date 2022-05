Agata Mazurek-Bąk: W kobietach widzę energię (ROZMOWA) Ciepłownictwo

Agata Mazurek-Bąk. Fot. Veolia.

– Sektor energetyczny w Polsce uznawany jest za typowo męską branżę. Na rynku od kilku lat dostrzec można jednak trend zwiększeniem liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych – ich rola w transformacji branży na przestrzeni kolejnych lat będzie systematycznie wzrastać – przekonuje Agata Mazurek-Bąk, członkini zarządu Veolia Energia Polska oraz dyrektor HR w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

BiznesAlert.pl: Międzynarodowe oraz krajowe dyskusje dotyczące energetyki koncentrują się na zagadnieniach związanych z transformacją. Dostrzec można jednak, że co pewien czas pojawiają się tematy dotyczące zatrudnienia oraz kwestii różnorodności pracowników. Czy temat ten również jest przedmiotem dyskusji w Veolii?

Agata Mazurek-Bąk: Veolia jest międzynarodową Grupą, która prowadzi działalność blisko 60 krajach na każdym kontynencie i zatrudnia 220 tysięcy osób. Taka skala i różnorodność zobowiązuje. Nieustannie zatem nie tylko śledzimy trendy związane z klimatem, transformacją technologiczną i różnorodnością, ale sami staramy się je wytyczać. Dla Veolii interesariuszami są Klienci, Akcjonariusze, Pracownicy, Społeczeństwo, a także Planeta. Wobec każdego z tych interesariuszy podjęliśmy pewne zobowiązania, które zostały uzgodnione, ogłoszone w naszej strategii, opomiarowane i przetransponowane na konkretne cele dla managerów na całym globie. Przykładem takich celów, obok typowych wskaźników finansowych, które obiecaliśmy akcjonariuszom, jest np. poziom redukcji CO2 czy udział kobiet wśród najwyższej kadry zarządzającej.

Jest to przedmiotem szeroko zakrojonej dyskusji wewnątrz firmy. Z tych dyskusji rodzą się decyzje, a z nich konkretne ruchy. Jesteśmy organizacją, która nie tylko zmierza do dekarbonizacji do 2030 r. i neutralności klimatycznej do 2050, ale także podejmuje szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności.

Czy na przestrzeni ostatnich lat widać wzmocnienie pozycji kobiet w sektorze energetycznym?

W Polsce w sektorze energetycznym zatrudnionych jest ponad 50 tys. kobiet. Patrząc jednak na ich procentowy udział w zatrudnieniu w skali całej Unii Europejskiej, nasz krajowy wynik tj. 16% plasuje się znacząco poniżej średniej. W zatrudnieniu kobiet w sektorze energetycznym dominują państwa takie jak: Dania, Szwecja oraz Belgia, których wynik zbliżony jest do 40%. Wynika to nie z kilku czynników, w tym z konkretnych od lat podejmowanych działań mających na celu promocję różnorodności oraz polityki antydyskryminacyjnej.

Należy pamiętać, że sektor energetyczny w Polsce uznawany jest za typowo męską branżę. Na rynku od kilku lat dostrzec można jednak trend zmiany jeśli chodzi o liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych. W tym kontekście można wymienić wiele przykładów – zacznijmy od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, któremu szefuje obecnie Anna Moskwa. Warto dodać, że analogiczna sytuacja występuje w przypadku Unii Europejskiej, gdzie kluczowym podmiotem kreującym polityką energetyczno-klimatyczną jest Komisja Europejska, a w niej Dyrekcja Generalna ds. Energii, na której czele stoi komisarz Kadri Simson.

W odniesieniu do uczestników polskiego rynku energetycznego zarówno w podmiotach prywatnych jak i tych należących do Państwa także widać coraz więcej kobiet: Monika Morawiecka – była prezes PGE Baltica, Iwona Waksmundzka-Olejniczak u steru PGNiG, trzy Panie Prezes na czele kluczowych spółek Veolii w Polsce: Anna Kędziora-Szwagrzak, Dalida Gepfert, Magdalena Bezulska. Kobiet przybywa także po stronie eksperckiej – tu idealnym przykładem jest think-tank pod nazwą Forum Energii prowadzony przez zarząd złożony z byłej wiceminister ds. środowiska dr Joanny Maćkowiak-Pandery oraz Lidii Kołuckiej. Warto wspomnieć też o Stefanii Kasprzyk, nieżyjącej już byłej prezes PSE, która jako pierwsza kobieta w Europie stanęła na czele operatora sieci przesyłowej.

Jaka jest rola kobiet w procesie transformacji energetyki?

W kontekście obecnego procesu transformacji ekologicznej w kierunku osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej kluczem jest rozwój energetyki w oparciu o digitalizację, ideę GOZ, paliwa alternatywne oraz OZE.

Już w 2019 roku, tuż przed ogłoszeniem nowego planu Komisji Europejskiej, tj. Europejskiego Zielonego Ładu, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) opublikowała raport pn. „Energia odnawialna: Perspektywa płci” (Renewable Energy: A Gender Perspective). Według szacunków Agencji, liczba miejsc pracy w sektorze OZE może wzrosnąć do prawie 29 mln w 2050 r. Rozwój w oparciu o źródła tego rodzaju będzie więc wymagał nie tylko innowacyjnych rozwiązań i modeli biznesowych, ale także zróżnicowanej puli talentów. Rola kobiet w transformacji na przestrzeni kolejnych lat będzie więc systematycznie wzrastać.

Dodałabym do tego jeszcze jeden aspekt – dla wielu kobiet, które spotkałam na swojej biznesowej ścieżce – transformacja energetyki i walka o klimat – to coś więcej niż praca. To często osobista misja, która jest wyzwalaczem ogromnej energii.

Jak wygląda kwestia wielkości zatrudnienia kobiet w Veolii w Polsce?

W Veolii od lat działamy na rzecz umacniania inkluzywnej kultury organizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że różnorodność i otwartość pozwalają na maksymalizację wartości dodanej. Udział kobiet w całkowitej strukturze zatrudnienia to niespełna 20%, jednak już wśród kadry menedżerskiej jest to ponad 40%. W tej branży to bardzo wysoki wynik, z którego jesteśmy dumni, i który bez wątpienia przyczynia się rosnącego zaangażowania naszych pracowników, rozwoju oraz lepszych wyników we wszystkich obszarach naszej wielowymiarowej strategii.

Warto wspomnieć, że jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, w ramach której organizacje zobowiązują się do wdrażania i promocji dobrych praktyk oraz upowszechniania zarządzania różnorodnością. Zapewniamy więc równe możliwości rozwoju niezależnie od płci. Zdajemy sobie sprawę, że kobiety na stanowiskach zarządczych i kierowniczych to nie tylko realizacja idei równouprawnienia, ale też wymierna korzyść dla firmy. W świetle badań obecność kobiet na takich stanowiskach pozwala m.in. zredukować ryzyko operacyjne, zwiększyć przewagę konkurencyjną (w tym innowacyjność), jak i również pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy.

Jakie działania podejmuje Veolia na rzecz zwiększenia roli kobiet w procesie zarządczym?

Stale wzmacniamy obecność kobiet w sektorze energetycznym. Prowadzimy politykę równych szans, a kwestie różnorodności są jednym z elementów uwzględnianych przez nas w procesie rekrutacyjnym i zarządczym.

W 2017 roku stworzyliśmy program pn. „Liderki Veolii”, którego misją jest wspieranie różnorodności, w tym rozwoju kariery kobiet w naszej organizacji. Co więcej, w 2021 roku uruchomiliśmy także Program Mentoringowy pn. „Energia Kobiet”. Do tej pory wzięły w nim udział 33 kobiety, które przez kilka miesięcy spotykają się regularnie podczas sesji mentoringowych w relacji mentorka-mentee. Program ten został nagrodzony w konkursie “Super M” dla najlepszych programów mentoringowych, organizowanym przez European Mentoring & Coaching Council Poland (EMCC Poland).

Już dziś rola kobiet w naszej organizacji jest bardzo istotna. W kolejnych latach będziemy starali się nie tylko utrzymać wysoki poziom zatrudnienia kobiet w naszej organizacji, ale także promować działania zmierzające do zwiększenia naszej różnorodności, a przez to naszego wpływu na transformację oraz społeczeństwo.

Materiał przygotowany we współpracy z Veolia Energia Polska