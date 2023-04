Fitch: Największe ryzyka związane z transformacją klimatyczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej widoczne są w Polsce, Bułgarii i Rumunii Alert

– Największe ryzyka związane z transformacją klimatyczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej widoczne są w Polsce, Bułgarii i Rumunii – ocenia agencja ratingowa Fitch. Zdaniem Fitch, koszty transformacji, poprzez wpływ na zmienne makro, są potencjalnie powiązane wiarygodnością kredytową.

– Koszt transformacji w kierunku gospodarki o niższym śladzie węglowym jest jednym z głównych klimatycznych czynników ryzyka, przed którymi stoją państwa. Będzie to miało wpływ na aktywność gospodarczą, finanse publiczne oraz inne czynniki potencjalnie istotne dla wiarygodności kredytowej. (…) W regionie CEE największe ryzyka transformacji w kierunku dekarbonizacji widać w Polsce, Bułgarii i Rumunii – napisano.

Fitch wskazuje, że kraje CEE najbardziej podatne na ryzyka transformacji mają największe potrzeby zielonych inwestycji, bardziej ograniczoną przestrzeń fiskalną oraz najsłabszą zdolność i możliwości wdrożenia planów transformacji.

– Choć ratingi mają charakter forward-looking, to jednak zazwyczaj większą wagę przywiązuje się w nich do rozwoju sytuacji w krótkim terminie niż do niepewnych projektów długoterminowych. W tym kontekście wpływ na ratingi w regionie CEE może być możliwy do zarządzenia, zwłaszcza jeżeli plany tranzycji są dobrze zaprojektowane i wykorzystują skuteczne narzędzia (takie jak podatki węglowe i wyceny), a także jeżeli koszty są rozłożone w czasie, a źródła inwestycji mogą być zidentyfikowane. Mimo to, pewna negatywne presja na ratingi może się zmaterializować dla krajów z największymi podatnościami na ryzyka transformacji w kierunku dekarbonizacji – dodano.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie “A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to “A-“, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Polska Agencja Prasowa / Jacek Perzyński