Sztuczna inteligencja zoptymalizuje energetykę jądrową w USA 

Microsoft angażuje się we współpracę nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do usprawnienia procesu opracowywania dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o pozwolenia na budowę i eksploatację elektrowni jądrowych. Mają one być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie energetyczne napędzane rozwojem technologii AI.

Microsoft oraz Narodowe Laboratorium Idaho (Idaho National Laboratory, INL) ogłosiły wspólne plany wykorzystania technologii sztucznej inteligencji opracowanej przez Microsoft do wsparcia procesów związanych z energetyką jądrową.

Zaawansowane systemy sztucznej inteligencji, które uczyły się na podstawie wielu informacji z poprzednich lat, będą automatycznie zbierać dane z badań i tworzyć z nich obszerne dokumenty liczące setki stron.

Usprawnić pracę

Technologia ta ma na celu przyspieszenie opracowywania raportów inżynieryjnych i analiz bezpieczeństwa. Ostateczna weryfikacja powstałych dokumentów pozostanie jednak w gestii specjalistów.

– Zostało to zaprojektowane tak, by człowiek mógł to udoskonalać – przechodząc przez każdą sekcję i w razie potrzeby wprowadzać poprawki, samodzielnie lub przy wsparciu AI. To człowiek podejmuje decyzję – powiedziała Nelli Babayan, dyrektorka ds. sztucznej inteligencji w Microsoft w rozmowie z agencją prasową Reuters.

Zdaniem przedstawicieli Idaho National Laboratory, wykorzystanie sztucznej inteligencji stanowi istotny postęp w procesie zatwierdzania projektów energii jądrowej. Wprowadzenie tej technologii ma usprawnić działania i przyspieszyć wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w sektorze jądrowym.

– Technologia ta może również pomóc w zwiększeniu wydajności istniejących elektrowni jądrowych – powiedział Scott Ferrara, zastępca dyrektora działu ds. bezpieczeństwa jądrowego i badań regulacyjnych w INL.

Idaho National Laboratory (INL) zastosuje rozwiązanie opracowane przez Microsoft, oparte na usługach Azure AI, do automatycznego generowania raportów z analiz inżynieryjnych oraz ocen bezpieczeństwa — kluczowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosków o pozwolenia na budowę oraz licencje operacyjne dla elektrowni jądrowych.

Rosnące zapotrzebowanie

W 2024 roku Microsoft zawarł porozumienie z firmą Constellation Energy, na mocy którego do 2028 roku planowane jest ponowne uruchomienie elektrowni jądrowej Three Mile Island w Pensylwanii.

Umowa zakłada, że Microsoft przez kolejne 20 lat będzie nabywał całość energii produkowanej przez tę elektrownię, co ma stanowić odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikające z dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi około 1,6 miliarda dolarów.

Działania Białego Domu

Minionej wiosny Donald Trump podpisał rozporządzenia wykonawcze, których celem jest intensyfikacja krajowej produkcji energii jądrowej. W jednym z nich zobowiązał urząd regulujący energetykę jądrową w USA, Nuclear Regulatory Commission (NRC), do skrócenia procesu licencjonowania projektów dotyczących energii jądrowej do maksymalnie 18 miesięcy.

Trump ogłosił stan wyjątkowy w energetyce narodowej już w styczniu bieżącego roku, jako jeden z pierwszych kroków po objęciu przez niego ponownie urzędu prezydenta, twierdząc, że Stany Zjednoczone dysponują niewystarczającymi zasobami energii elektrycznej, by zaspokoić rosnące potrzeby kraju – zwłaszcza w zakresie centrów danych obsługujących systemy sztucznej inteligencji.

Tomasz Winiarski