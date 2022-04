Aktywiści Greenpeace zablokowali wyładunek zbiornikowca z rosyjską ropą w Norwegii Alert

Aktywiści organizacji Greenpeace zablokowali wyładunek ropy rosyjskiej ze zbiornikowca w norweskim porcie Slagentagen.

Zbiornikowiec Ust-Ługa przybył do portu Slagentagen w poniedziałek rano. Jednostka transportuje 95 tys. ton produktów naftowych o wartości 116 mln dolarów. Tankowiec pływa pod banderą Hongkongu i jest obsługiwany przez Novatek. Obecnie statek dryfuje na kotwicowisku w pobliżu portu Slagen. Działacze na łodzi przykuli się do łańcucha kotwicy, aby uniemożliwić Ust-Łudze podejście do molo i rozładunek. Pokazali również transparenty z napisami „Ropa napędza wojnę”, „Przestańcie podsycać wojnę” „Nie dla wojny”.

Aktywiści wzywają norweski rząd do zakazu importu rosyjskich paliw kopalnych i domagają się anulowania przez Esso kontraktów na zakup paliw kopalnych z Rosji.

Wiele europejskich koncernów naftowych zadeklarowało odejście od rosyjskiej ropy i produktów naftowych. Terminal Slagentagen jest własnością norweskiego koncernu Esso, będącego spółką-córką amerykańskiego ExxonMobil.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski