Alaska ma być zapleczem surowcowym USA po wyborze Trumpa

Stan Alaska proponuje, aby w odpowiedzi na napięcia geopolityczne i surowcową zależność od Chin, wznowić wydobycie minerałów krytycznych występujących na jej terenie. Podejmowane w tym kierunku próby ich wydobycia, były dotąd paraliżowane przez poprzednią administrację Stanów Zjednoczonych, promującą zachowanie naturalnych warunków przyrodniczych.

Gubernator Alaski zwrócił się do prezydenta elekta, aby w pierwszym dniu urzędowania uchylił wszystkie te zarządzenia szkodliwe dla gospodarki. Stan ten jest bogaty w wszelkiego rodzaju kopaliny, których wydobycie może zapewnić bezpieczeństwo surowcowe USA.

Na miesiąc przed inauguracją Donalda Trumpa na prezydenta USA, gubernator stanu Alaska zwrócił się do niego z apelem o natychmiastowe odwołanie zakazów jego poprzednika dotyczących inwestycji górniczych w tym Sgaty we wszelkieT banie. Alaska jako obszar geograficzny stanowi całość i sztucznie podzielona jest między Kanadą a USA.

Alaska i jej surowcowy klimat

Granice polityczne mają tu bardziej znaczenie administracyjne, aniżeli gospodarcze. Zasoby surowcowe tego stanu nie są jeszcze dobrze zbadane, ze względu na panujący tu surowy klimat, jak i na jego powierzchnię ponad 5 razy większą od Polski. O inicjatywie gubernatora tego stanu informuje kanadyjski portal wspierający nowych inwestorów na tym terenie.

Gubernator przedłożył prezydentowi elektowi kompleksowy raport „Priorytety Alaski w zakresie transformacji federalnej”. Plan ten koncentruje się na likwidacji tego, co opisuje jako niszczycielski wpływ ponad 60 sankcji nałożonych na Alaskę przez administrację Bidena. Podkreśla, że ​​wyjątkowe warunki środowiskowe i geograficzne Alaski wymagają odpowiednio do tego dostosowanych przepisów federalnych.

Gubernator jest przekonany, że postanowienia nowego prezydenta zapoczątkują nową erę optymizmu i możliwości, a Alaska jest gotowa i pragnie współpracować z prezydentem, aby skierować Alaskę i Amerykę na drogę dobrobytu. Dobitnie o surowcowej roli Alaski wyraził się senator tego stanu Dan Sullivan, który powiedział, że musimy położyć kres niebezpiecznej zależności Ameryki od Chin w zakresie kluczowych minerałów, które są coraz bardziej niezbędne dla alternatywnych źródeł energii, zaawansowanych baterii i technologii obronnych. Dlatego Alaska może i będzie przewodzić w wykorzystaniu potencjału zasobów surowcowych Ameryki.

Anulacja zakazu

Oczekuje się, że jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta będzie anulowanie zakazu budowy kopalni miedzi i złota Pebble położonej w rejonie Zatoki Bristolskiej (Brystol Bay) słynnej z hodowli łososi, która zaopatruje rynek USA. Jej istnienie było jednym z najważniejszych powodów odmowy budowy tej kopalni, która mimo gwarantowania wszelkich obostrzeń i norm, mogła mieć negatywny wpływ na naturalne środowisko tej unikatowej ryby.

Wartość surowców zawartych w porfirowym złożu nie pozwalała jego inwestorom, łatwo z niego zrezygnować. Według zeszłorocznego rankingu złóż złota na świecie, Pebble plasowało się na drugiej pozycji z zasobami tego metalu w ilości ok. 3300 ton. Podobnie złoże to zawiera gigantyczne ilości miedzi szacowane na ok. 28 mln ton oraz szereg innych pierwiastków śladowych.

Jego inwestorem jest kanadyjska firma górnicza Northern Dynasty, która od blisko 20 lat zabiega o prawo do jego eksploatacji, jak na razie ze skutkiem negatywnym. Rosnące napięcia geopolityczne na całym świecie i coraz większe wykorzystanie przez Chiny surowców mineralnych jako broni w wojnie handlowej sprzyjają podjęciu pozytywnej decyzji dl eksploatacji tego złoża. Kierunek ten potwierdzają też prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zgodnie z którymi do 2040 roku konieczne będzie zainwestowanie dodatkowych 800 miliardów dolarów w wydobycie metali przejściowych w celu osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. Wszystko to sprawia, że przywódcy polityczni i wojskowi patrzą na Alaskę, w poszukiwaniu bezpiecznych i niezawodnych dostaw surowców mineralnych o kluczowym znaczeniu dla Stanów Zjednoczonych. Potencjalne wskaźniki odzysku w Pebble West oszacowano na 85 procent dla miedzi, 70 procent dla złota i 78 procent dla molibdenu.

Więcej atrakcji surowcowych

Tych atrakcyjnych zasobów mineralnych jest tu znacznie więcej. Na Alasce znajduje się już największa kopalnia wydobywająca minerały krytyczne w Stanach Zjednoczonych – Red Dog, która dostarcza na rynki globalnie znaczące ilości cynku i germanu – i która gromadzi potencjalnie ekonomiczne ilości 49 z 50 pierwiastków znajdujących się na liście minerałów krytycznych US Geological Survey.

Tu też znajduje się największe znane złoże grafitu na amerykańskiej ziemi i jedno z największych na świecie, Graphite Cree, które, ma potencjał, by stać się pierwszym ogniwem w całkowicie krajowym łańcuchu dostaw najważniejszego składnika baterii litowo-jonowych, zasilających smartfony, samochody elektryczne i niezliczoną liczbę innych urządzeń elektronicznych.

Jednym z minerałów objętych chińskim zakazem eksportu jest antymon, którego znaczne zasoby znajdują się na Alasce. Odnotowano tu 67 stanowisk stibnitu, minerału zawierającego antymon, który zidentyfikowano podczas I wojny światowej, w tym w kopalni Scrafford, położonej około 12 mil na północ od Fairbanks, które jest uniwersyteckim miastem w środkowej Alasce. Zapisy wskazują, że kopalnia Scrafford wydobyła 2,4 miliona funtów antymonu z 2800 ton rudy o średniej zawartości 38,6 procent stibnitu podczas okresowej eksploatacji w latach 1915–1977. Zawartość antymonu była tak wysoka, że ​​podczas I wojny światowej wydobywaną rudę sortowano ręcznie, pakowano do worków i wysyłano na rynek. Kopalnia Goodwin, położona około 1500 metrów na wschód od Scrafford, również zaopatrywała Stany Zjednoczone w antymon w czasie I wojny światowej, jednak ilości i gatunki stibnitu wydobywanego z tej podziemnej kopalni nie są znane.

Adam Maksymowicz