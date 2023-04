Allianz nie odnowi polisy ubezpieczeniowej dla Nord Stream 1 Alert

Niemiecka firma ubezpieczeniowa Allianz poinformowała w środę, że nie zamierza odnawiać polisy dla projektu Nord Stream 1, która wygasa pod koniec 2023 roku. Allianz powiedział, że jest częścią konsorcjum ubezpieczeniowego, który zapewnia ochronę czterem akcjonariuszom mniejszościowym gazociągu z siedzibą w Europie.

Budowa na morzu. Fot. Nord Stream 2

– Ta polisa została zawarta przed rosyjską inwazją na Ukrainę na dwa lata i jesteśmy umownie zobowiązani wobec naszych ubezpieczających, z zastrzeżeniem wszystkich sankcji – podano. Allianz dodał, że szczegóły umowy są poufnymi sprawami między firmą a jej klientami i nie mogą ujawnić żadnych dalszych szczegółów.

Według agencji Reuters, ​​Allianz i inny niemiecki ubezpieczyciel Munich Re znalazły się wśród europejskich ubezpieczycieli, którzy odnowili ochronę uszkodzonego, kontrolowanego przez Rosję gazociągu Nord Stream 1.

We wrześniu 2022 roku kilka niewyjaśnionych podwodnych eksplozji przerwało rurociąg Nord Stream 1 i nowo wybudowany Nord Stream 2, które biegną z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Do tej pory nie ustalono sprawców.

Reuters / Jacek Perzyński