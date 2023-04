Amerykański Intel może dostać 10 miliardów euro na fabrykę chipów w Niemczech Alert

Premier Saksonii-Anhalt Reiner Haseloff (CDU) uważa, że European Chips Act z 18 kwietnia jest podstawą prawną do wypłacenia dotacji potrzebnych do przyciągnięcia takich firm jak Intel do Magdeburga. Intel zażądał dopłaty do budowy fabryki chipsów w Magdeburgu rzędu 10 mld euro.

Niemcy lobbowały od blisko dwóch lat za European Chips Act. Ustawa ta umożliwia wsparcie produkcji chipów na terenie EU w wysokości 43 mld euro. – Landowy minister gospodarki w Saksonii-Anhalt, Sven Schulze (CDU) nazwał European Chips Act “znaczącym kamieniem milowym, także w odniesieniu do ugody z Intelem w Magdeburgu”.

Schulze odwiedził niedawno siedzibę Intela w Kalifornii i rozmawiał z prezesem firmy Patem Gelsingerem o współpracy. – podaje publiczna stacja radiowo-telewizyjna Mitteldeutscher Rundfunk (MDR). Wysokie wsparcie europejskich producentów chipów jest ważne także dla niemieckiego koncernu Infineon, który chce budować nową fabrykę chipów w Dreźnie. Obecnie produkcja chipów koncentruje się głównie na Dalekim Wschodzie oraz USA. Unia Europejska chce te zależności ograniczyć. Celem unijnej ustawy o chipach jest wzrost udziału UE w światowym rynku z niespełna dziesięciu do 20 procent do 2030 roku.

