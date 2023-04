Amerykańskie sankcje działają. Huawei odnotował największy spadek rocznych zysków Alert

Chiński gigant telekomunikacyjny Huawei odnotował największy roczny spadek zysków. Przyczyną tego były surowe chińskie ograniczenia epidemiczne i lockdowny związane z pandemią Covid-19 oraz rosnące ceny towarów. Firma podała, że zeszłoroczny przychód wyniósł 35,6 miliarda juanów (5,18 miliarda dolarów), co oznacza ogromny spadek o 69% rok do roku.

Huawei. Fot. Flickr

Warto zaznaczyć, że to drugi z rzędu roczny spadek zysku – po spadku o 28,5% w 2021 roku i największy spadek zysku od 2011 roku, kiedy to Huawei ogłosił spadek sprzedaży o 54%.

– W 2022 roku trudne otoczenie zewnętrzne i czynniki pozarynkowe nadal odbijały się na działalności Huawei – powiedział w komunikacie prasowym prezes Eric Xu. – Pośród tej burzy wciąż gnaliśmy naprzód, robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać ciągłość biznesową i służyć naszym klientom – dodał.

Interesujące jest, że w raporcie Huawei nie wspomniano, w jaki sposób sankcje na półprzewodniki wpłynęły na wyniki finansowe firmy, ale amerykańska kontrola eksportu chipów z pewnością utrudniły próby globalnej ekspansji chińskiego giganta.

Należy przypomnieć, że w 2019 roku Huawei został wykluczony z korzystania z Androida na smartfonach, będący bardzo popularnym mobilnym systemem operacyjnym Google, co zmusiło firmę do opracowania własnego systemu operacyjnego, HarmonyOS.

Stany Zjednoczone zakazały również chińskiej firmie dostępu do swoich sieci 5G po tym, jak stwierdziły, że sprzęt może być używany przez Chiny do szpiegowania. Australia, Japonia i Wielka Brytania również zabroniły Huawei dostępu do swoich sieci 5G.

Ponadto produkcja smartfonów Huawei została zahamowana przez nową amerykańską politykę, uchwaloną w maju 2020 roku, wymagającą od zagranicznych producentów chipów wykorzystujących amerykańską technologię uzyskania stosownego pozwolenia, zanim będą mogli sprzedawać chińskim firmom, takim jak Huawei.

Departament Handlu USA oświadczył, że nowa zasada jest „strategicznie ukierunkowana przeciwko przejęciu przez Huawei półprzewodników, które są bezpośrednim produktem niektórych amerykańskich oprogramowań i technologii”.

Waszyngton usilnie stara się uniemożliwić chińskim firmom technologicznym dostęp do zaawansowanych półprzewodników, aby utrudnić lub zahamować ich rozwój. Takie działania spowolniają ich ekspansję zagraniczną, jednocześnie zadając im poważne straty w postaci spadku rocznych dochodów. Sankcje na chipy są kolejnym przejawem amerykańsko-chińskiej rywalizacji w dziedzinie technologii.

Yahoo Finance/ Jacek Perzyński