Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali w Berlinie o bezpieczeństwie, energetyce i Ukrainie Alert

Na zaproszenie strony niemieckiej prezydent Andrzej Duda składa dziś roboczą wizytę w Berlinie. Tematy rozmów z Prezydentem Niemiec to bezpieczeństwo, kryzys humanitarny grożący Ukrainie, potencjalna fala uchodźców, a także relacje dwustronne.

Spotkanie Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera w Berlinie. Fot. KPRP

Spotkanie Duda-Steinmeier

Na wspólnej konferencji prasowej po rozmowach z Prezydentem Niemiec Andrzej Duda zwrócił uwagę, że spotkanie przypadło na czas bardzo trudny w europejskiej i światowej polityce. – Niemcy były i są wielkim państwem europejskim, wielkim mocarstwem europejskim, a także naszym wielkim sąsiadem, z którym Polska jest związana najsilniejszymi nićmi wynikającymi nie tylko ze wspólnej granicy, ale też z ogromnych powiązań gospodarczych, wspólnych interesów oraz ważnych wydarzeń we wspólnej historii, czasem trudnych, ale w istocie ważnych – a na przestrzeni ostatnich 30 lat na pewno dobrej historii – mówił Andrzej Duda.

– Jestem tu też po to, by złożyć podziękowanie dla władz niemieckich za decyzję o wysłaniu do Polski rakiet Patriot – zapewnił Duda. – Polacy przyjęli to jako ważny gest. Wzmocnienie ochrony przeciwlotniczej Polski ma ogromne znaczenie dla budowy naszego bezpieczeństwa – zaznaczył. Jak dodał prezydent, niemiecka propozycja odebrana została „jako bardzo ważny gest sojuszniczy w ramach NATO oraz bardzo ważny gest sąsiedzki w relacjach między Polską a Niemcami”.

Rozmowy dotyczyły dwustronnych stosunków, współpracy gospodarczej m.in. w dziedzinie energetyki oraz dalszego wsparcia Ukrainy. – Nasze państwa są zdeterminowane, by dalej wspierać Ukrainę w walce z rosyjską inwazją – zapewnił prezydent Niemiec. – Polska przyjęła więcej osób z Ukrainy niż jakikolwiek inny kraj w Europie – zwrócił uwagę Frank–Walter Steinmeier, dodając, że czuje z tego powodu ogromny respekt w stosunku do Polski.

Kancelaria Prezydenta RP/Michał Perzyński