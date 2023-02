Rząd przedstawi nową strategię energetyczną w ciągu tego roku Alert

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska powiedziała podczas konferencji PowerPol, że rząd “wkrótce” zaprezentuje główne założenia zaktualizowanej strategii energetycznej, czyli dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. W dalszej kolejności zaprezentowana zostanie całość dokumentu.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na POWEPOL 2023. Źródło: YouTube

Kiedy aktualizacja strategii energetycznej?

Łukaszewska-Trzeciakowska przyznała, że “jesteśmy w stanie wojny energetycznej”. – Dzieje się ona każdego dnia, zaczęła się jeszcze przed pełnoskalową inwazją, nie wiemy kiedy się skończy. Wschodnia satrapia wykorzystała europejskie mrzonki o gazie jako tanim paliwie przejściowym w transformacji energetycznej, doprowadzając do perturbacji na całym świecie. Naszym celem jest to, by Polska i Europa nie były dotknięte pełnoskalowym konfliktem, stąd działania osłonowe i dywersyfikacja – powiedziała. Dodała, że koalicja państw pod przewodnictwem Polski doprowadziła do przyjęcia ceny maksymalnej gazu, dzięki czemu uspokoił się rynek. – Europa niechętnie przyjmuje kardynalne zmiany, ale udaje się przyjmować proponowane przez nas rozwiązania – mówiła.

– PEP2040 jest konieczny już w tej chwili, pracujemy nad nim intensywnie. Dołożyliśmy do niego czwarty filar, czyli suwerenność. W tej chwili jesteśmy już wolni od rosyjskich węglowodorów – mówiła Łukaszewska-Trzeciakowska. Podkreśliła, że podstawowe założenia dotyczące strategii energetycznej powinny być podane do wiadomości publicznej już niebawem, ale dopiero później w tym roku poznamy całość zaktualizowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Na początku grudnia 2022 roku premier Mateusz Morawiecki powiedział, że aktualizacja PEP2040 miała być przyjęta przez rząd w ciągu “dwóch-trzech miesięcy”. Tymczasem w pierwszej połowie listopada 2022 roku premier informował, że aktualizację strategii energetycznej rząd planuje przyjąć do końca roku.

Michał Perzyński