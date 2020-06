Anwil z Grupy Orlen zwiększy moc produkcji nawozów Alert

Prezydent RP Andrzej Duda i Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Fot.: Mariusz Marszałkowski/BiznesAlert.pl

Anwil należący do Grupy Orlen wybuduje trzecią linię produkcyjną nawozów azotowych, która zwiększy jej przepustowość o połowę. Wartość tej inwestycji szacowana jest na ok. 1,3 mld zł.

Ćwierć miliarda więcej zysku operacyjnego

W ramach trzeciej linii nawozowej, której budowa rozpoczęła się rok temu, na terenie włocławskiej firmy powstaną instalacje produkcyjne ciągu nawozowego. Obejmuje ona instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Po realizacji projektu powstanie 100 nowych miejsc pracy, a zysk operacyjny EBITDA włocławskiej spółki może wzrosnąć, według prognoz, o blisko 245 mln zł rocznie.

– Anwil jest bardzo ważnym aktywem w Grupie Orlen, a wzmocnienie jego pozycji na europejskim rynku to jeden z naszych priorytetów. Dlatego realizujemy strategiczną, a zarazem jedną z największych pod względem wartości, inwestycję w historii włocławskiej firmy, także od czasu przejęcia w 2012 roku 100 procent jej akcji przez Grupę Orlen. Budowa trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. To istotne, ponieważ zakres prowadzonych działań jest szeroki i zaangażowanych jest w nie wielu krajowych, a także zagranicznych wykonawców. Nowa inwestycja to korzyści dla Grupy Orlen i Anwilu, a przede wszystkim dla polskiej gospodarki i polskich rolników. Po zakończeniu projektu, co nastąpi w połowie 2022 roku, zapewnimy im dostęp do zwiększonego wolumenu produktów spełniających najwyższe światowe standardy – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Budowa trzeciej linii produkcji nawozów to przykład inwestycji, które wyznaczają przyszłość Anwilu i Orlenu. Orlen jest w trakcie budowy trzech linii produkcji nawozów azotowych, która wzrośnie o 50 procent. Inwestycje powyżej 1,3 mld złotych ma się skończyć w 2022 roku. Ta inwestycja pozwoli zaspokoić polskie zapotrzebowanie na nawozy. Zwiększy też możliwości eksportowe i przyczyni się do wzmocnienia PKN Orlen – powiedział prezydent RP Andrzej Duda goszczący na terenie Anwilu.

– To jest inwestycja w nową technologię, to światowy poziom technologiczny. W ostatnich 30 latach mieliśmy niewiele takich inwestycji a w przemyśle petrochemicznym ich w ogóle nie było. Częściej likwidowano, zwłaszcza na południu – dodał Duda.

Większa produkcja

Dzięki opisywanej inwestycji zdolności produkcyjne ANWILu wzrosną z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie, a portfolio produktowe firmy wzbogaci się o cztery rodzaje nawozów – saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli. – Zwiększenie liczby produktów nawozowych zabezpieczy Anwil na wypadek ewentualnego wprowadzenia w przyszłości zakazu obrotu saletrą amonową w Unii Europejskiej – podkreśla spółka.

Zakres prac

Na terenie budowanej instalacji kwasu azotowego i neutralizacji do tej pory został wykonany szereg prac ziemnych. Zostało przygotowane zaplecze pod prefabrykację rurociągów, odbyło się też palowanie w miejscu, gdzie stanie turbozespół i komin. Zakończyły się prace wylewania fundamentów pod zbiornik kwasu azotowego i kolumny absorpcyjnej. Jej elementy docierają do włocławskiej spółki i trwa ich spajanie. W ramach inwestycji powstanie również magazyn surowców. Wykonywane są też prace związane z powstaniem infrastruktury pomocniczej, koniecznej do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Włocławska firma rozpoczęła produkcję nawozów 48 lat temu, a pierwszą tonę saletry amonowej wytworzyła już 17 grudnia 1971 roku. Od lat 90. instalację do produkcji saletry systematycznie modernizowano, natomiast w 2000 roku uruchomiono instalację do wytwarzania saletrzaku. Na początku 2019 roku firma wyprodukowała 30-milionową tonę nawozów azotowych. Obecne moce wytwórcze stawiają ANWIL na drugim miejscu w Polsce.

Anwil/Mariusz Marszałkowski/Bartłomiej Sawicki