Apple łata dziury w systemie i coraz mocniej odgradza się od hakerów

Fot, Wikimedia Commons

Firma Apple wypuściła aktualizację systemów operacyjnych iOS i iPadOS. Najnowsza wersja 15.0.2 ma zlikwidować lukę w zabezpieczeniach i uchronić użytkowników przed szkodliwymi oprogramowaniami jak Pegasus, który zagrażał im w przeszłości.

Apple podaje, że luka w zabezpieczeniach pamięci umożliwiała aplikacji wykonanie dowolnego kodu o najwyższym poziomie dostępu. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że luka była aktywnie wykorzystywana – czytamy w komunikacie firmy.

Jest to już trzecia luka zero-day, którą Apple zajął się w październiku. Luka zero-day lub exploitem zero-day to sytuacja, w której producent oprogramowania wydaje nowy produkt z luką bezpieczeństwa, o której nie wiedzą ani on, ani dostawca oprogramowania antywirusowego. Citizen Lab, grupa ds. bezpieczeństwa cybernetycznego podaje, że jedna z takich luk otworzyła drogę oprogramowaniu Pegasus, który atakował urządzenia w lipcu 2021 roku.

techcrunch.com/kommersant.ru/Jędrzej Stachura