Arabia Saudyjska obniża cenę ropy w Azji bo obawia się recesji Alert

Ceny międzynarodowych kontraktów terminowych na ropę naftową gwałtownie spadły w ostatnich dniach, ponieważ inwestorzy obawiają się o stan globalnej gospodarki. Arabia Saudyjska, największy eksporter ropy na świecie, obniżyła ceny ropy naftowej sprzedawanej w czerwcu na głównym rynku w Azji.

Wydobycie ropy. Fot. Pxhere.com

W ostatnich tygodniach czynniki, takie jak osłabienie gospodarki USA i trwający kryzys bankowy, spowodowały ponowne spadki cen kontraktów terminowych na ropę Brent i WTI.

W czwartek Saudi Aramco, państwowy koncern naftowy Arabii Saudyjskiej, obniżył ceny swojej flagowej ropy naftowej dla azjatyckich nabywców po raz pierwszy od czterech miesięcy. Firma obniżyła ceny czerwcowej ropy Arabian Light do 2,55 dolarów za baryłkę premii do regionalnego benchmarku, o 25 centów mniej niż majowa cena sprzedaży.

Obniżka ta była jednak mniejsza niż 45 centów oczekiwanych przez rynek. Sugeruje to, że Arabia Saudyjska ma trudności z utrzymaniem cen ropy po zaskakującym ogłoszeniu przez OPEC+ w zeszłym miesiącu dalszych cięć produkcji od maja. Marże przerobowe w azjatyckich rafineriach były niskie ze względu na wysokie ceny ropy naftowej i nadpodaż rafinowanych produktów naftowych.

Arabia Saudyjska obniżyła również cenę sprzedaży innych gatunków ropy naftowej dla Azji w czerwcu, o więcej niż ropa Arabian Light. W porównaniu z poprzednim miesiącem średnia i ciężka ropa arabska sprzedawała się odpowiednio o 80 centów i 90 centów mniej.

Arabia Saudyjska zapewnia punkt odniesienia cenowy dla większości eksporterów ropy z Bliskiego Wschodu, zwykle ogłaszając ceny na następny miesiąc około piątego dnia każdego miesiąca. Saudi Aramco eksportuje około 60 procent swojej ropy naftowej do Azji, a największymi nabywcami są Chiny, Japonia, Korea Południowa i Indie.

OPEC+ może jeszcze bardziej ograniczyć produkcję. Kierowany przez Arabię Saudyjską kartel ogłosił na początku zeszłego miesiąca, że zmniejszy produkcję o ponad 1 milion baryłek dziennie, nazywając to środkiem ostrożności w celu ustabilizowania rynku ropy.

Posunięcie to podniosło ceny ropy do prawie 90 dolarów za baryłkę, ale teraz międzynarodowe ceny ropy spadły do około 70 dolarów za baryłkę, ponieważ nastroje rynkowe ponownie stały się pesymistyczne.

Następne spotkanie OPEC+ zostało zaplanowane na początek czerwca. Odbędzie się ono “na żywo” (nie zdalnie), co pokazuje determinację członków porozumienia i jest sygnałem, że mogą oni zdecydować się na ponowne zmniejszenie dostaw ropy.

NewsMeatl / Bartosz Siemieniuk