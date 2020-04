Arabia wzywa na kryzysowy szczyt o cenach ropy Alert

Arabia Saudyjska wezwała w czwartek kraje grupy OPEC+ „z udziałem państw spoza niej” na spotkanie kryzysowe, które ma pozwolić na osiągnięcie „sprawiedliwego” porozumienia naftowego na rzecz stabilizacji rynku ropy. Cena baryłki skoczyła w górę.

Wezwanie Saudyjczyków do spotkania w formacie OPEC+ z ewentualnym udziałem krajów spoza grupy pojawiło się niedługo po wieściach o rozmowach prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcami Arabii i Rosji na temat powrotu do porozumienia o ograniczeniu wydobycia ropy, które stabilizowało jej ceny przed pierwszym kwietnia. Baryłka Brent zanotowała 2 kwietnia 20 procentowy wzrost wartości i kosztuje ponad 30 dolarów.

OPEC+ to grupa państw-sygnatariuszy porozumienia naftowego o skoordynowanym ograniczeniu wydobycia ropy, do której należą między innymi Arabia Saudyjska i Rosja. W mediach pojawiły się spekulacje na temat możliwości przyłączenia się do nich Amerykanów, na co wskazywałaby wzmianka o państwach „spoza OPEC+”.

ADFC/Wojciech Jakóbik