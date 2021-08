Warzocha: Transformacja to problemy, ale i szanse na rozwój Energetyka

Prezes Tauron Nowe Technologie Artur Warzocha podczas Gazterm 2021. Fot. BiznesAlert.pl

Pod pojęciem transformacji kryją się zarówno problemy, wyzwania ale i szanse, które dadzą nam nowe możliwości rozwoju. Odejście od węgla jest gospodarczym, społecznym i historycznym problemem, mimo to staramy się iść do przodu – powiedział prezes Tauron Nowe Technologie Artur Warzocha na konferencji Gazterm 2021.

Artur Warzocha na Gazterm 2021

Jest cel, który przed nami stoi jest wyzwaniem, zwłaszcza cel 40 procent OZE w energetyce do 2030 roku – musimy go osiągnąć. To oznacza odchodzenie od technologii węglowych i zastępowanie ich nowymi. Mamy świadomość, że sama fotowoltaika nie zastąpi nas w kontekście energetycznym. Musimy sięgać po wszelkie dostępne źródła. Będziemy dążyć do tego, aby był optymalny miks słońca, wiatru i wody, atom i gaz również powinny stanowić istotny element transformacji. W przyszłości będzie w tym wodór, zwłaszcza w kontekście powstawania dolin wodorowych – powiedział Artur Warzocha.

– Odejście od węgla jest gospodarczym, społecznym i historycznym problemem, mimo to staramy się iść do przodu. Gaz jest czystszym paliwem od węgla, ale jednak wciąż jest to paliwo emisyjne. W kopalni Brzeszcze uruchomiliśmy pilotażowy projekt wychwytywania metanu z pokładu węglowego, on jest przetwarzany przez silniki o mocy 5,4 MW, utylizujemy 10 m sześc. metanu rocznie produkując 43 mWh energii elektrycznej rocznie. Podobną instalację uruchomimy w Januszawicach. To podwoi nasze możliwości produkcyjne energii i ciepła z tego źródła. Metan jest trudnym gazem, zalegającym pod powierzchnią ziemi – dodał.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński