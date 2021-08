Transformacja energetyczna i rola paliw gazowych podczas Gazterm 2021 (NA ŻYWO) Energetyka

Zapraszamy na relację na żywo z konferencji Gazterm 2021. Głównymi tematami spotkania będą transformacja energetyczna i rola paliw gazowych. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

10.40

– Musimy pamiętać o produkcji energii ze źródeł, niezależnej od warunków atmosferycznych, pory dnia i nocy. Musimy zbudować odpowiednia ilość elektrowni gazowych. Odpowiednia ilość to zastępowanie wytaczanych bloków węglowych, ale także funkcja stabilizacyjna na rzecz OZE – powiedział Naimski.

– Ważnym elementem są dostawy gazu do Polski. Konsumpcja gazu w Polsce obecnie to 20 mld m sześc. W latach 30. wzrośnie do ponad 30 mld m sześc. Nasz system przesyłowy jest i będzie do tego przystosowany. Ilość wejść do systemu pozwoli na dostarczenie oczekiwanych ilości. Nie liczymy przy tym wejść od strony wschodniej. To będzie kosztowne przedsięwzięcie, ale konieczne – zaznaczył.

Piotr Naimski podkreślił, że interkonektor Polska-Słowacja będzie gotowy w przyszłym roku. – Będzie rozbudowany gazoport w Świnoujściu, będziemy na prostej drodze budowy pływającego gazoportu – dodał.

10.35

– Jesteśmy w Polsce całkiem dobrze przygotowani do transformacji od strony sektora gazowego. W przyszłym roku będziemy uwolnieni od rosyjskiego monopolu na dostawy gazu. To bardzo istotne, ponieważ ze względu na transformację, ilość energii elektrycznej generowanej z bloków gazowych będzie rosła. To wynik odstawiania bloków węglowych – zaznaczył Naimski.

10.30

– Tegoroczny Gazterm jest szczególny. Szczególny dlatego, że rola sektorów gazowych w Europie zwiększa się. W szczególności zwiększa się ona w Polsce. Zadania, które stoją i będą stawiane przed spółkami zajmującymi się sektorem gazowym w najbliższej dekadzie będą istotnie rosły, To jest związane m.in z czasem transformacji. To czas wielkich wyzwań. Będziemy się starali, aby ten czas nie przekształcił się w czas chaosu – powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

– My dziś podejmujemy decyzje, które będą skutkowały w perspektywie 40 lat – mówi.

10.10

9.55

O godz. 10.00 zapraszamy na otwarcie i pierwszy panel konferencji Gazterm 2021.

Transmisja wydarzenia jest dostępna tutaj.

Opracowali Michał Perzyński, Mariusza Marszałkowski i Jędrzej Stachura