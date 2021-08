Kowalski: Problemem gazyfikacji jest budżet. PSG musi robić to, co przynosi pieniądze Energetyka

Jakub Kowalski z Polskiej Spółki Gazownictwa podczas Gazterm 2021. Fot. BiznesAlert.pl

Problemem gazyfikacji jest budżet, który nie pozwala nam na zwiększenie inwestycji projektu. Są też miejsca, gdzie nasza dobra wola i chęci nie wystarczają – powiedział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych w Polskiej Spółce Gazownictwa podczas konferencji Gazterm 2021.

– Problemem gazyfikacji jest budżet, który nie pozwala nam na zwiększenie inwestycji projektu. Na szczęście spółka matka PGNiG, zauważyło problem i pracujemy nad aktualizacją budżetu inwestycyjnego. Jednak pieniądze to nie wszystko. Problemem jest też kwestia zgód przyłączeniowych. My nie żyjemy w próżni; nasze systemy gazowe połączone są z systemami Gaz-Systemu, i nawet gdy przychodzą do nas ciepłownie, to często najwcześniej możemy zrobić to w perspektywie trzech lat. To powoduje problemy. My musimy rozbudowywać styczne między systemami Gaz-Systemu a PSG, co jest konieczne do podłączania większej liczby konsumentów – powiedział Jakub Kowalski.

– Są też miejsca, gdzie nasza dobra wola i chęci nie wystarczają. My jako PSG musimy robić to, co przynosi pieniądze. Są miejsca w Polsce, gdzie ze względu na ekonomię nie jesteśmy w stanie podłączać nowych konsumentów. Prowadzimy prace, aby BGK otworzył projekt finansowania gmin, które będą mogły pozyskać pieniądze na gazyfikacji nierentownych dla nas obszarów. Mamy też problem z rynkiem podwykonawców. Bum inwestycyjny powoduje, że możemy mieć niebawem problem z terminową realizacją inwestycji. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Rok temu uwolniliśmy możliwości o firmy działające w sektorze wodno-kanalizacyjnym. W niektórych miejscach to poprawiło sytuację, ale są i takie miejsca, gdzie ogłaszamy kolejne przetargi, które nie są rozwiązane – zauważył.

