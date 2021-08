Zawistowski: Ukraina stoi przed wyzwaniami przy tworzeniu giełdy gazu Energetyka

Prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski na konferencji Gazterm 2021. Fot. BiznesAlert.pl

– Od 2018 roku jesteśmy aktywni w pracach nad wsparciem przy budowie giełdy gazu po stronie ukraińskiej. Wyzwaniem, przed którym stoi Ukraina jest wzmocnienie systemu finansowego – powiedział prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE) Piotr Zawistowski na konferencji Gazterm 2021.

Piotr Zawistowski na Gazterm 2021

– Jako TGE, staramy się angażować w projekty związane z dekarbonizacją, z PGNiG zawarliśmy współpracę przy tworzeniu założeń rynku biometanu. Prowadzimy rozmowy z państwami bałtyckimi, przede wszystkim z Litwą, o GIPL i współpracy pomiędzy giełdami, by ułatwić handel w oparciu o mechanizmy giełdowe. Rozmowy są dość zaawansowane, ale trudno mówić o ich kształcie docelowym. Państwa bałtyckie mają dobrze rozwinięty rynek spotowy, to podstawa, by stworzyć coś więcej – powiedział Piotr Zawistowski.

– Od 2018 roku jesteśmy aktywni w pracach nad wsparciem przy budowie giełdy gazu po stronie ukraińskiej. Ten projekt spełzł na niczym. Odbyliśmy szereg spotkań przy okazji tego projektu, zdajemy sobie sprawę, że wprowadzono szereg ram prawnych porządkujących rynek. Wyzwaniem, które stoi przed Ukrainą jest wzmocnienie systemu finansowego, tam jest wiele do zrobienia. Jesteśmy otwarci na podzielenie się doświadczeniami, bo budowa rynku gazu jest dla nas historią, na której wiele się nauczyliśmy, było to związane z reformą PGNiG – dodał prezes TGE.

Opracował Michał Perzyński