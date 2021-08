Naimski: Musimy dbać o to, by transformacja energetyczna nie była czasem chaosu Energetyka

Piotr Naimski na konferencji Gazterm 2021

– Dziś podejmujemy decyzje, które będą skutkowały w perspektywie ponad 30 lat. To wielka odpowiedzialność analityków, polityków i biznesu – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski na konferencji Gazterm 2021.

– To szczególna edycja Gaztermu, ponieważ rola podmiotów gazowych w Europie zwiększa się, zwłaszcza w Polsce. Zadania dla spółek i operatorów w najbliższej dekadzie będą rosły. Jest to związane z transformacją energetyczną. To czas wielkich wyzwań, będziemy pracowali na to, by ten czas nie zmienił się w czas chaosu. Dziś podejmujemy decyzje, które będą skutkowały w perspektywie ponad 30 lat. To wielka odpowiedzialność analityków, polityków i biznesu. W przyszłym roku Polska będzie uwolniona od rosyjskich dostaw gazu. To istotne, ponieważ w najbliższej dekadzie generacja prądu z bloków gazowych będzie rosła. Jest to związane z koniecznością odstawiania bloków węglowych. Będziemy budowali odnawialne źródła energii, ale są one niestabilne. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, musimy myśleć o podstawie, która jest niezależna od wiatru czy pory dnia. Musimy równolegle zwracać uwagę na to, byśmy w latach 20. mogli zbudować odpowiednią ilość elektrowni gazowych, które będą równocześnie pełniły rolę regulacyjną – powiedział Piotr Naimski.

– W przyszłym roku będzie gotowy interkonektor Polska-Słowacja i Polska-Litwa, będzie rozbudowany gazoport w Świnoujściu, będziemy na prostej drodze budowy pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej – dodał.

