Asfalty do recyklingu! Lotos i Politechnika Warszawska rusza z nowym projektem Alert

Lotos Asfaltu. Fot. Lotos Asfalt

„Asfalty do recyklingu” to realizowany przez Lotos Asfalt i Politechnikę Warszawską projekt mający na celu wykorzystanie do nowej warstwy nawierzchni aż 30% materiału z rozbiórki i remontów dróg – podaje Grupa Lotos.

Lotos podaje, że w ramach projektu „Asfalty do recyklingu” specjaliści spółki Lotos Asfalt i naukowcy z Politechniki Warszawskiej chcą opracować technologię nowego lepiszcza asfaltowego poprzez aplikację specjalnych dodatków wyselekcjonowanych w ramach badań. Taki asfalt nada właściwości odświeżających, poprawiających parametry starego lepiszcza z recyklingu oraz umożliwiających uzyskanie wymaganej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych, wyprodukowanych ze zwiększoną ilością materiałów pochodzących z recyklingu remontowanych nawierzchni asfaltowych. Zakończenie projektu planowane na 2023 rok. Jest on w 100 procentach. finansowany przez spółkę Lotos Asfalt.

Lotos/Wojciech Jakóbik