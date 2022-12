Atom ma dać Polakom tanią energię. Model finansowy powstanie w drugiej połowie 2023 roku Alert

Resort klimatu pragnie, aby model finansowania energetyki jądrowej w Polsce został przedstawiony w drugiej połowie 2023 roku.

Elektrownia Vogtle od Westinghouse. Fot. Wikimedia Commons.

Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały ramowy plan współpracy z amerykańskim Westinghouse w ramach pierwszej elektrowni jądrowej zaplanowanej na Pomorzu z pierwszym reaktorem w 2033 roku. – Umowa zawarta przez firmy PEJ i WEC nie dotyczy kwestii wyboru modelu biznesowego, w tym finansowania. Umowa określa główne zasady, jak i kolejne kroki biznesowe, które zostaną podjęte przez spółki PEJ i WEC w 2023 roku. Model zostanie wybrany decyzją Rady Ministrów – tłumaczy resort klimatu w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

Nasz portal informował, że brane są pod uwagę różne modele finansowania, w tym kontrakt różnicowy oraz model spółdzielczy SaHo opracowany z udziałem przedstawicieli resortu. – Obecnie przygotowywane są analizy dotyczące modelu finansowania inwestycji, który zostanie określony przez Radę Ministrów. Planowane jest podjęcie decyzji w tej sprawie w drugiej połowie 2023 roku. Celem nadrzędnym przy projektowaniu modelu finansowania będzie uzyskanie jak najniższej ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych – informuje ministerstwo klimatu i środowiska w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

Amerykanie zadeklarowali gotowość do zainwestowania 100 mld zł w cały Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakładający 6-9 GW energetyki jądrowej do 2043 roku. Gdyby realizowali go z pomocą reaktorów AP1000, zapewniliby 7200 MW. Warto dodać, że oprócz Westinghouse także koreańskie KHNP liczące na budowę atomu w Pątnowie z Polską Grupą Energetyczną oraz ZE PAK deklaruje zaangażowanie finansowe w budowę, zbierając w tym celu firmy oraz instytucje finansowe pod szyldem Team Korea. W Pątnowie mogłoby powstać od dwóch do czterech reaktorów APR1400.

Wojciech Jakóbik