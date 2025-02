Sektor jądrowy we Francji chce przyciągnąć więcej kobiet do pracy

Sektor jądrowy we Francji przeżywa rozkwit i powinien zwerbować minimum 100 tys. osób w nadchodzących latach – podnosi agencja France Travail. Teraz branża ta pozostaje głównie męska. Emmanuelle Galichet, prezes Women In Nuclear France uważa, że Francja potrzebuje więcej kobiet w zawodach technicznych.

Zdaniem agencji France Travail, sektor jądrowy we Francji przeżywa rozkwit i powinien zwerbować minimum 100 tys. osób w nadchodzących latach. Teraz branża ta pozostaje głównie męska. - Odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze jądrowym wynosi 24 procent – wyjaśnia francuskiej agencji prasowej (AFP) Hélène Badia, prezes University of Nuclear Trades, stowarzyszenia utworzonego w 2021 roku przez 12 podmiotów zajmujących się energią jądrową, szkoleniami i zatrudnieniem. Emmanuelle Galichet, prezes Women In Nuclear France (WiN France) stwierdza natomiast, że Francja potrzebuje więcej kobiet w zawodach technicznych.

EDF zatrudnia 26 procent kobiet (38,5 procent wśród kadry kierowniczej) i dąży do 33 procent w 2026 roku oraz 40 procent w 2030 roku we wszystkich strukturach firmy. Zdaniem Claire Diols z agencji France Travail de Privas, istnieje jednak problem z rekrutacją. Zauważa, że w chwili obecnej w sektorze jądrowym zatrudnienie na poziomie krajowym wynosi 10 tys. pracowników rocznie. W ciągu najbliższych dziesięciu lat, powinno więc wynosić 100 tys.. Stephany Bechdolff, dyrektor ds. zasobów ludzkich w firmie, która ma tylko 18 procent kobiet, głównie w funkcjach pomocniczych i chemii zauważa jednak, że na chwilę obecną jest bardzo mało aplikacji wysyłanych przez kobiety.

Francja potrzebuje więcej kobiet w zawodach technicznych

Zdaniem Emmanuelle Galichet, w wywiadzie opublikowanym na stronie France Travail, Francja potrzebuje więcej przykładów wśród kobiet z zawodów technicznych i naukowych, aby zwrócić się do młodych kobiet i je zachęcić do pracy w tych branżach. Jednak tworzenie wzorów do naśladowania nie wystarczy. Zdaniem Emmanuelle Galichet, należy podejmować działania bezpośrednio w szkołach, ponieważ to tam zaczyna się różnorodność. Jako dowód podaje, że dziś we Francji zaledwie 36 procent licencjatów koncentruje się na zawodach technicznych i naukowych, a tylko 10 procent z nich myśli o sektorze jądrowym.

Zdaniem prezes WIN France, dziewczęta i kobiety nie mogą wykonywać zawodów technicznych lub naukowych, ponieważ są skonfrontowane z wieloma stereotypami przekazywanymi przez społeczeństwo. W rezultacie brakuje ich w zawodach spawalniczych, elektrycznych, mechanicznych itp. Dlatego szkolenia powinny być częścią francuskiego projektu branżowego. Przemysłowcy mają tu do odegrania bardzo ważną rolę: to od nich zależy, czy przyciągną talenty do swoich zawodów.

Równe szanse dla kobiet i mężczyzn w branży jądrowej

Ambicją stowarzyszenia WiN France, jest promowanie różnorodności poprzez dawanie równych szans kobietom i mężczyznom pracującym w różnych branżach, stosujących energię jądrową. Dzięki tej strukturze prowadzą działania we współpracy z Grupą Francuskich Producentów Energii Jądrowej (GIFEN), aby pomóc rekruterom i tym bardziej małym firmom rozwiązać problem różnorodności w sektorze. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w opracowaniu przewodników i pomocy w pisaniu ofert pracy bez rozróżnienia na płeć. Niektórzy pracodawcy decydują się na zawieszenie procesów rekrutacyjnych, dopóki przynajmniej jedna kobieta nie będzie ubiegać się o dane stanowisko.

Próby przyciągnięcia kobiet do sektora jądrowego

France Travail przypomina, że kilka programów jest realizowanych przez Université des Métiers du Nucléaire, czyli w wolnym tłumaczeniu Uniwersytet Zawodów Jądrowych. Mają one na celu poznać uczniów gimnazjum i liceów. Ustanawiane są także mechanizmy mentorskie, które pozwalają kobietom, które dołączą do programu, towarzyszyć mentorom, zarówno kobietom, jak i mężczyznom w pracy. W ten sposób udowadniane jest, że także kobiety mogą zrobić karierę w sektorze jądrowym. Emmanuelle Galichet twierdzi, że niezależnie od zobowiązań, ich cel zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy „duch zbiorowy będzie mieć pierwszeństwo przed indywidualnymi interesami”. Od przemysłowców po badaczy, poprzez stowarzyszenia, związki zawodowe i nauczycieli, muszą rzeczywiście pojmować sektor jądrowy, w którym działania wszystkich przynoszą korzyści wszystkim. Prezeska WIN France na koniec wywiadu podkreśla, że zbiorowym obowiązkiem francuskich pracodawców jest odkrywanie powołań wśród wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza wśród młodych kobiet.

Stowarzyszenie WiN France zostało stworzone w 1993 roku. Skupia profesjonalistów ze wszystkich środowisk. Jest również członkiem-założycielem międzynarodowej sieci WiN Global, składającej się z 25 000 członków z ponad 100 krajów. W 2025 roku WiN France zamierza stać się „stowarzyszeniem, które rozmawia z młodymi ludźmi na temat energii jądrowej”, i w tym celu opracowuje projekt mający na celu wzbudzenie zainteresowania studentów tym sektorem.

Marcin Jóźwicki