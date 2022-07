PKN Orlen będzie pozyskiwać 4,5 GW energii z nisko i zeroemisyjnych źródeł Alert

Do 2030 roku ze źródeł nisko i zeroemisyjnych PKN Orlen uzyska 4,5 GW energii – poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Fot. Wojciech Jakóbik

Inwestycje w nisko i zeroemisyjny rozwiązania

Orlen przygotowuje się do transformacji w paliwach i rozwija nieskoemisyjną energetykę przez inwestycje w fotowoltaikę oraz farmy na morzu. Prezes Grupy Orlen Daniel Obajtek zaznaczył w rozmowie z PAP, że ważna jest liberalizacja ustawy 10H, dotycząca farm wiatrowych. Łącznie do 2030 roku, Orlen ma pozyskiwać 4,5 GW energii ze źródeł nisko i zeroemisyjnych.

– Do 2030 roku wydamy na energetykę zero i niskoemisyjną 47 mld zł. Już teraz stawiamy na intensywny rozwój naszych aktywów, tylko w tym roku nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 15 mld zł. Od początku mówiłem, że nie podpisuję listów intencyjnych tylko realizuję ważne projekty. W I kw. tego roku Grupa Orlen posiadała aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,4 GW, w tym 649 MW energii z OZE. Do 2030 r. Grupa Orlen w swoim portfelu osiągnie 4,5 GW, mówimy tu o energetyce nisko- i zeroemisyjnej – poinformował Daniel Obajtek.

Grupa Orlen stara się rozwijać swoje inwestycje w różnych obszarach energetyki niskoemisyjnej czy OZE. Spółka podkreśla, że energetyka zeroemisyjna nie może funkcjonować bez wsparcia tej niskoemisyjnej czyli gazowej. Przykładem jest dbanie o rozwój i modernizacje elektrowni parowo-gazowej (CCGT) we Włocławku oraz Płocku. Dlatego spółka, pracuje również na projektem w elektrowni jądrowej i technologii reaktorów SMR. – Liczba reaktorów zależy od tego, jak będzie wyglądał nasz bilans po połączeniu z pozostałymi firmami (z PGNiG, z Grupą Lotos-PAP). Możliwa jest budowa kilku, a może nawet kilkunastu reaktorów o mocy 300 MW każdy. Energię chcielibyśmy wykorzystać nie tylko na potrzeby zakładów produkcyjnych, ale też zasilić polską sieć – zaznaczył prezes. Uruchomienie reaktorów jest planowane w 2030 roku.

– Jest jeszcze jedna rzecz, atom i zero emisyjna energetyka uniezależniają nas od importu węglowodorów, co jest bardzo istotne, nie tylko ze względu na wojnę (agresja Rosji na Ukrainę – PAP), ale na rozwój technologii. Powinniśmy inwestować w technologie, implementować je w Polsce, a nie inwestować w węglowodory, gdzie strumień środków musi wypływać na zewnątrz – zwrócił uwagę Daniel Obajtek.

– Inwestujemy w rozwój paliw alternatywnych. Jeden hub wodorowy już działa, kolejne projekty są w realizacji. Pracuje już hub w Orlen Południe w Trzebini, drugi powstaje we Włocławku. Przygotowujemy się też do inwestycji w Płocku. Inwestujemy też w infrastrukturę ładowania, ze 100 stacji wodorowych, które mają działać do 2030 roku, 57 ma powstać w Polsce, 28 na Słowacji i 26 w Czechach – dodał.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska