Atom jest czysty. Głos związkowców zza Wielkiej Wody Atom

fot. Pixabay

Zamknięcie dwóch elektrowni jądrowych to zła wiadomość dla ludzi pracy i przyszłości czystej energii w Illinois. Od ponad 40 lat elektrownie jądrowe nie były tylko źródłem energii, odegrały kluczową rolę dla naszej lokalnej gospodarki, oferując dobrze płatne miejsca pracy – twierdzi Lonnie Stephenson cytowana przez Chicago Sun Times.

W 1975 roku rozpocząłem karierę jako związkowy elektryk w miasteczku Rock Island, w stanie Illinois, w którym się urodziłem i wychowałem.

Przez ponad 40 lat elektrownia jądrowa Quad Cities nie była tylko źródłem energii, ale miała kluczowe znaczenie dla naszej lokalnej gospodarki. Praca w Quad Cities to dobra praca, dająca rodzinom zatrudnionych szansę na zajęcie miejsca w klasie średniej. Są to możliwości, których brakuje w dzisiejszych czasach.

Wiele fabryk mieszczących się w Quad Cities, które niegdyś stanowiły podstawę klasy średniej, przeniosło się za granicę, ale elektrownia jądrowa Quad Cities nadal działa i zapewnia bezpieczne, niezawodne zasilanie, utrzymując przy pracy obszar metra Quad Cities.

Bezemisyjna energetyka jądrowa od dawna ma kluczowe znaczenie dla sytuacji ekonomicznej społeczności w całym Illinois. Średnio każda z 11 elektrowni w stanie generuje 40 mln USD rocznych wynagrodzeń i 470 mln USD przychodów z zakupu lokalnych towarów i usług. Flota reaktorów Illinois płaci również rocznie 136 milionów dolarów podatków lokalnych, które trafiają do bardzo potrzebnego finansowania lokalnych usług społecznych, takich jak szkoły, drogi i organy porządkowe.

Przy setkach tysięcy bezrobotnych mieszkańców Illinois te miejsca pracy pomagają utrzymać naszą gospodarkę, która może nie wytrzymać kolejnego uderzenia.

Dlatego przedwczesne zamknięcie elektrowni jądrowych Byron i Dresden jest ciosem dla rodzin z Illinois na tak wielu poziomach. To uderzenie w gospodarkę ponieważ będzie kosztowało Illinois tysiące miejsc pracy dla klasy średniej. To katastrofa dla lokalnej społeczności, która liczy, że te zakłady dostarczą prawie 63 miliony dolarów przychodu z podatków. Jest to porażka ambitnych wysiłków Illinois w walce ze zmianą klimatu i o eliminację gazów cieplarnianych z koszyka energetycznego.

Na tym dewastacja się nie kończy. Elektrownie jądrowe LaSalle i Braidwood w Illinois również są narażone na wysokie ryzyko przedwczesnego zamknięcia.

Gubernator JB Pritzker jasno wyraził swoje zaangażowanie w proces uczynienia stanu Illinois krajowym liderem w dziedzinie czystej energii, wyznaczając cel wytwarzania 100% czystej energii do 2050 r. Ale rzeczywistość jest taka, że Illinois nie może przejść na gospodarkę zeroemisyjną bez posiadania energii jądrowej w swoim miksie energetycznym. Obecnie energia jądrowa stanowi 90% produkcji czystej energii w stanie. Wyłączenie tych obiektów sprawi, że osiągnięcie celów gubernatora w zakresie zmian klimatycznych będzie prawie niemożliwe.

Oprócz tego, że jest wolna od emisji dwutlenku węgla, energia jądrowa jest jedynym źródłem wytwarzania, które może niezawodnie produkować ogromne ilości czystej energii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Równie ważna jak energia słoneczna i wiatrowa, tylko energia jądrowa może stale zasilać domy i przedsiębiorstwa niezależnie od warunków pogodowych. Przeciętna elektrownia jądrowa pracuje przez 92 procent czasu. Dokładnie taka niezawodność jest potrzebna w czasach kryzysu.

Zamknięcie elektrowni jądrowych Byron i Dresden nie zrani tylko członków Międzynarodowego Związku Zawodowego Elektryków, mojego związku zawodowego, którzy tam pracują, ani lokalnych mieszkańców, którzy są zależni od dochodów podatkowych tych elektrowni. Ból będzie powszechnie odczuwalny w całym stanie.

Potrzebujemy, aby prawodawcy i legislatorzy podjęli działania. Zgromadzenie Ogólne musi uchwalić przepisy, które powstrzymają jakąkolwiek dalszą utratę miejsc pracy i zachowają najlepszą nadzieję Illinois na przyszłość opartą na czystej energii: energetykę jądrową.

Zegar tyka na niekorzyść naszej gospodarki i klimatu. Opóźnienie nie wchodzi w grę.

Zabierzmy się dzisiaj do pracy, aby pokazać, jak Illinois może przewodzić narodowi w przeciwdziałaniu egzystencjalnemu zagrożeniu zmianą klimatu, zachowując jednocześnie dobrze płatne miejsca pracy w branży energetycznej, które pomagają naszym społecznościom rozwijać się.

Lonnie Stephenson jest międzynarodowym prezesem Międzynarodowego Związku Zawodowego Elektryków (International Brotherhood of Electrical Workers).