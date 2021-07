Naimski: „Polski atom” w Królewcu nie powstanie m.in ze względów prawnych Alert

Piotr Naimski. Fot. Gaz-System

– Przyłączenie elektrowni jądrowej do polskiego systemu elektroenergetycznego musi być oparte na wniosku, stwierdzającym, że takie miejsce powstanie w zgodzie z polskim prawem – powiedział pełnomocnik rządu do ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski w wywiadzie udzielonym Programu Pierwszemu Polskiego Radia. Odniósł się w ten sposób do pytania o potencjalne zaangażowanie prywatnego ZEPAKu i węgierskiego MVM w budowę elektrowni jądrowej w Królewcu.

Przed kilkoma tygodniami Polityka Insight ogłosiła informację, że prywatny spółka ZE PAK, należąca do Zygmunta Solorz-Żak i państwowy węgierski koncern MVM analizują możliwość wejścia kapitałowego w budowę elektrowni jądrowej w Obwodzie Królewieckim.

Ta elektrownia miała za zadanie produkować prąd głównie na eksport – do Polski i Litwy. Projekt budowy został wstrzymany w 2013 roku i zawieszony w 2018 roku.

Polskie Radio „Jedynka”/Mariusz Marszałkowski