Team Korea może rzucić wyzwanie USA finansując atom w Polsce i przekazując technologie

Koreańczycy z KHNP łączą siły z KEPCO i instytucjami finansowymi z Korei Południowej w celu stworzenia modelu finansowego, który mógłby posłużyć do finansowania atomu w Pątnowie oraz transferu technologii. Polacy mają zatwierdzić taki model we współpracy z amerykańskim Westinghouse na Pomorzu w 2023 roku.

– Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) i Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 23 grudnia podpisały memorandum „Nuclear Power Plant Financing Team Korea” z koreańskimi rządowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi, w tym Korea Development Bank, Export-Import Bank of Korea i Korea Trade Insurance Corporation. Celem inicjatywy jest wzmocnienie współpracy w zakresie wspólnego finansowania zagranicznych projektów jądrowych – czytamy w informacji KHNP.

– W ramach porozumienia KHNP i KEPCO zobowiązały się do dostarczania niezbędnych informacji finansowych i biznesowych związanych z rozwijanymi za granicą projektami jądrowymi. Jednocześnie koreańskie rządowe instytucje finansowe oraz banki komercyjne stworzą podstawy współpracy przy planowanych projektach eksportu technologii jądrowych oraz wsparcia finansowego poprzez udział w zagranicznych projektach jądrowych. Oprócz wymienionych instytucji do porozumienia przystąpiły również banki: Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Nonghyup Bank i Hana Bank – czytamy w komunikacie KHNP.

KHNP liczy na to, że model finansowy z Korei będzie konkurencyjny względem innych. Ta firma wespół z ZE PAK oraz Polską Grupą Energetyczną miała przedstawić do końca 2022 roku owoce badań nad wykonalnością elektrowni jądrowej w Pątnowie, która zastąpiłaby jednostki węglowe funkcjonujące tam dotychczas. Jest mowa o 2-4 reaktorach APR1400. – Udział koreańskich rządowych instytucji finansowych i banków komercyjnych, które opracowują strategie finansowania, jest kluczowy przy planowaniu eksportu technologii jądrowej.

Polacy pracują także nad atomem realizowanym z amerykańskim Westinghouse w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Model finansowy ma zostać przedstawiony w 2023 roku i opierać się na współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych, amerykańskich Bechtel oraz Westinghouse, a także instytucji finansowych z USA, jak EXIMBANK. Pierwszy reaktor w technologii AP1000 ma stanąć w 2033 roku a docelowo PPEJ przewiduje 6-9 GW atomu w 2043 roku.

