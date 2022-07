Ostatni krok przed wyborem partnera atomu w Polsce dni po dymisji ojca projektu Alert

Pomimo kontrowersyjnej dymisji Piotra Naimskiego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystosował zawiadomienie o tym, że poprosił stosowne urzędy o opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy atomu w Polsce. Ta decyzja poprzedza umowę z dostawcą technologii oczekiwaną w 2022 roku.

Lokalizacja elektrowni jądrowej Lubiatowo Kopalino.

GDOŚ poprosił o opinię szefa Urzędu Morskiego w Gdyni, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o opinię przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino preferowanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiedzialne za projekt.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakładał wybór partnera technologicznego po decyzji środowiskowej w 2022 roku i rozpoczęcie budowy w 2026 roku. Także w 2022 roku miało dojść do przedstawienia modelu finansowania atomu. Według informacji BiznesAlert.pl we wrześniu 2022 roku rząd miał przyjąć uchwałę w sprawie budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Do wyboru jest technologia od amerykańskiego Westinhgouse, koreańskiego KHNP oraz francuskiego EDF.

21 lipca cień na projekcie położyła dymisja pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, który był opiekunem atomu w obecnym kształcie. Ma już następcę – Mateusza Bergera. GDOŚ poprosił o opinię rzeczonych instytucji 25 lipca.

Wojciech Jakóbik