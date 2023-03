Atom ma być kołem zamachowym przemysłu europejskiego, ale najbardziej zaawansowany Alert

Propozycja Net Zero Industry Act autorstwa Komisji Europejskiej uwzględnia energetykę jądrową dużą i małą (SMR). Atom w najnowocześniejszym wydaniu ma być kołem zamachowym zielonego przemysłu oprócz OZE i innych rozwiązań.

Wizualizacja SMR w Jakucji. Fot. Rosatom

Wspomniane rozporządzenie zakłada wsparcie wysokich technologii w energetyce mających dać przewagę konkurencyjną gospodarce Unii Europejskiej. Dokument ma jednak wzmianki o zaawansowanych i małych reaktorach, a nie całym przemyśle jądrowym, więc lobbyści tej branży zabiegają o wzmocnienie zapisów w toku prac z udziałem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej.

Atom jest już wpisany do taksonomii unijnej oraz reformy rynku energii Unii za sprawą Francji, Polski oraz innych krajów popierających to rozwiązanie. Liczą one na to, że energetyka jądrowa da im stabilne dostawy energii w konkurencyjnej cenie, które zwiększą konkurencyjność przemysłu. To powód inwestycji Polski w dużą energetykę jądrową z pierwszym reaktorem w 2033 roku i 6-9 GW do 2043 roku oraz zainteresowania KGHM czy PKN Orlen małymi reaktorami SMR.

NucNet/Wojciech Jakóbik