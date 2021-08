Atomowy Nautilus wykopie zeroemisyjne bitcoiny Alert

fot. Pixabay

Amerykańska firma Talen Energy Corporation ogłosiła joint venture z kopalnią bitcoin TeraWulf. Zamierza wykorzystać energię elektrowni jądrowej Susquehanna do kopania tej kryptowaluty.

Te firmy mają razem stworzyć Nautilus Cryptomine o mocy 180 MW w pobliżu wspomnianej elektrowni w Pensylwanii. Atom ma zapewnić zerową emisję i najniższe koszty energii elektrycznej. W tym celu nowe joint venture ma zainwestować do 400 mln dolarów tak, by instalacja była gotowa do pracy w połowie 2022 roku.

Tak zwane kopanie kryptowalut, jak bitcoin, polega na wykorzystywaniu skomplikowanych obliczeń matematycznych do zatwierdzania transakcji w sieci blockchain. Kopalnie kryptowalut tworzą takie łańcuchy bloków baz danych, które potem są dowodami operacji z użyciem tego innowacyjnego środka płatności. Do tego celu potrzebna jest praca wielu komputerów, często wyspecjalizowanych o wysokiej mocy obliczeniowej, zasilanych istotną ilością energii elektrycznej.

Elektrownia jądrowa Susquehanna składa się z dwóch reaktorów PWR o mocy 1257 MW. Pracuje od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku.

World Nuclear News/Wojciech Jakóbik