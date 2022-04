Australijka z polskimi korzeniami może dać Polsce więcej węgla spoza Rosji Alert

Annastacia Palaszczuk. Zdjęcie: Facebook

Polska zapowiedziała, że porzuci dostawy węgla z Rosji na przełomie kwietnia i maja 2022 roku w ramach działań na rzecz powstrzymania agresji rosyjskiej na Ukrainie. Jedno ze źródeł to potencjalnie Australia, a może pomóc Australijka z polskimi korzeniami, premier stanu Queensland.

Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił 31 marca, że Polska porzuci dostawy węgla z Rosji. Ten surowiec służy na terytorium polskim do ogrzewania indywidualnego oraz ciepłownictwa regionalnego. Pojawiły się obawy o możliwość dywersyfikacji źródeł dostaw, ale Polacy przekonują o licznych alternatywach, w tym dostawach z Australii.

Morawiecki spotkał się w marcu z premierem Australii Scottem Morrisonem i apelował o zwiększenie dostaw węgla do Europy. Canberra skontaktowała Polaków oraz inne kraje pragnące porzucić węgiel rosyjski z dostawcami australijskimi.

Firmy, które mogą zwiększyć wydobycie węgla na potrzeby większego eksportu do Europy, znajdują się między innymi w stanie Queensland. Minister energetyki Australii Keith Pitt wezwał premier stanu Anastacię Palaszczuk do zwiększenia wydobycia i umożliwienia większego eksportu w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę. Wezwał konkretnie do wznowienia pracy firmy New Hope w Kopalni New Acland, która mogłaby zwiększyć wydobycie z 4,8 do 7,5 mln ton rocznie, ale została zamknięta w grudniu 2021 roku przez problemy ekonomiczne. Zachęcił także konsorcjum Adani z Indii do zwiększenia wydobycia w Kopalni Carmichael, która obecnie wydobywa 10 mln ton rocznie.

Co ciekawe, Australia zmniejszała eksport węgla koksującego i energetycznego od 2020 roku między innymi ze względu na embargo Chin na dostawy z tego kierunku. To oznacza potencjał zwiększenia dostaw do Europy. Wyzwanie to deszcze i powodzie nawiedzające Australię w ostatnim kwartale, które mogą utrudnić przyspieszenie pracy przez górników.

Premier Anastacia Palaszczuk jest córką Henryego Pałaszczuka, syna polskich emigrantów urodzonego tuż po II Wojnie Światowej w Niemczech, którzy potem wyjechali do Australii. Oznacza to, że dziadkowie od strony ojca premier Queensland byli Polakami. Henry Pałaszczuk przebywał w niemieckim obozie pracy na terenie okupowanej Polski a po wojnie postanowił opuścić kraj opanowany przez komunistów związanych ze Związkiem Sowieckim. Nazwisko pierwszej kobiety-premier w Australii budziło kontrowersje w mediach tego kraju ze względu na trudną wymowę. W sieci można znaleźć zdjęcie obecnej pani premier z dzieciństwa w stroju krakowskim. Umieścił je sam Henry Palaszczuk.

Wojciech Jakóbik