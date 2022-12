Awaria rurociągu Keystone negatywnie wpływa na sektor rafineryjny w USA Alert

Kanadyjska spółka TC Energy nie uruchomiła jeszcze odcinka rurociągu Keystone wyłączonego z powodu znacznego wycieku ropy. Była to największa awaria tego rurociągu od prawie dekady. Zmniejszenie dostaw to poważny problem amerykańskiego sektora paliwowo-energetycznego.

Keystone XL

Zdarzenie miało miejsce w stanie Kansas, w wiejskim hrabstwie Waszyngton, około 20 mil (32 km) na południe od skrzyżowania w Steele City w stanie Nebraska, gdzie Keystone dzieli się na dwie linie przesyłowe.

Rura dostarczająca 622 tys. baryłek dziennie (bpd) jest zamknięta od 7 grudnia, kiedy wykryto wyciek. Ropa zalała pastwiska i wyciekła do Mill Creek, zanim został zamknięty przez operatora TC Energy.

TC Energy wstrzymała cały przesył ropy przez Keystone, jednak 14 grudnia poinformowała organy regulacyjne i klientów o ponownym uruchomieniu odcinków rurociągu, na które incydent nie miał wpływu. Odcinek rurociągu, na którym doszło do incydentu, na razie pozostaje zamknięty. Wyciek oszacowano na ponad 14 tys. baryłek ropy. Usuwane są skutki katastrofy oraz rozpoczęto badania przyczyn wycieku. Na razie wyklucza się uszkodzenie rury spowodowane wybuchem.

– To ponowne uruchomienie ułatwia bezpieczny transport ropy od Hardisty w Albercie do Wood River/Patoka w stanie Illinois – poinformowała TC Energy.

W usuwaniu skutków wycieku bierze udział ponad 300 osób. Przewiduje się, że prace będą trwały kilka tygodni, zwłaszcza jeśli chodzi o rzekę Mill Creek. Harmonogram pełnego ponownego uruchomienia rurociągu jest niepewny i nie przedłożono ani analizy pierwotnej przyczyny awarii, ani pełnego planu ponownego uruchomienia, podała amerykańska Administracja ds. Bezpieczeństwa Rurociągów i Materiałów Niebezpiecznych (PHMSA). Oczekuje się na wyniki dochodzenia prowadzonego przez organy państwowe USA i Kanady.

Keystone jest kluczową arterią transportującą kanadyjską ropę z piasków roponośnych do wielkich rafinerii w USA. Brak czy zmniejszenie dostaw tej ropy jest poważnym problemem dla amerykańskiego sektora paliwowo-energetycznego.

Kanadyjskie ceny ropy naftowej były stosunkowo stabilne od czasu zamknięcia Keystone z powodu dużej ilości wolnych mocy w hubach magazynowych Alberty. Jednak ceny na Western Canada Select (WCS) zaczęły rosnąć w miarę przedłużania się przestoju spowodowanego awarią.

W perspektywie krótkoterminowej więcej kanadyjskiej ropy trafi do magazynów, ponieważ możliwości transportu ropy alternatywną trasą są ograniczone, powiedział Matt Murphy, dyrektor badań nad energią w TPH & Co. Transport ropy koleją wymaga długiego czasu realizacji, a system kolejowy Mainline Enbridge Inc (ENB.TO) pracuje w tym miesiącu prawie na pełnych obrotach, powiedział Murphy. Mainline Enbrigde transportuje 3,1 miliona baryłek dziennie kanadyjskiej ropy do rafinerii na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych i we wschodniej Kanadzie. Według tej firmy kolejowej grudniowe dostawy będą bardziej ograniczone niż ostatniej zimy.

Reuters/Blommberg/Teresa Wójcik