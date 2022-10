Janiszek: Kryzys energetyczny uderzył w Azoty cenami gazu i emisji CO2 Chemia

Kryzys energetyczny uderzył w branże chemiczną i azotową w dwóch obszarach – technologicznym i energetyki przemysłowej – powiedział wiceprezes Grupa Azoty Puławy Jacek Janiszek podczas konferencji OSG 2022 w Lublinie.

Instalacje produkcyjne w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Źródło: Wiki Commons, Kowal kowal

– Kryzys energetyczny uderzył w branże chemiczną w dwóch obszarach, W obszarze technologicznym i energetyki przemysłowej. Pierwszy element jest związany z cenami gazu. Rok temu surowiec ten kosztował 20 euro, teraz to już nawet ponad 170 euro. Ceny gazu uderzają bardzo mocno w przemysł nawozowy, gdyż ponad 70 procent naszych kosztów to cena gazu. – powiedział Janiszek

– Zwiększyły się też koszty m.in. uprawnień do emisji CO2. Drugi obszar jest związany z miksem energetycznym. To niezwykle istotne z perspektywy. Puławy potrzebują 400 ton pary technologicznej na godzinę. Nie da się tego wytworzyć z OZE. My chcemy aby OZE w naszej grupie stanowiły 40 procent, ale my potrzebujemy zdywersyfikowanej i stabilnej energetyki przemysłowej – dodał wiceprezes Puławskiej części Grupy Azoty.

Opracował Mariusz Marszałkowski