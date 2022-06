Baltic Power zakończyło badania geotechniczne pod morskie farmy wiatrowe Alert

Spółka Baltic Power – jako pierwsza spośród deweloperów na polskiej części Bałtyku – sfinalizowała badania geotechniczne. Pomiary prowadzone był na liczącym ponad 130 km2 obszarze farmy oraz liczącej ponad 30 km trasie kablowej wyprowadzającej energię z morza na ląd. W ramach realizowanych prac zespół kilkuset badaczy, techników i operatorów wykonał tysiące pomiarów i sondowań. Łącznie statki biorące udział w kampanii pracowały ponad 20 tysięcy godzin. W tym czasie wykonano kilka tysięcy metrów specjalistycznych wierceń w miejscach planowanych posadowień elementów infrastruktury farm. Ich głębokość w zależności od miejsca prowadzenia badań sięgała nawet kilkudziesięciu metrów.

– Zaangażowanie w rozwój zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii, w tym morskich farm wiatrowych, to strategiczny kierunek, którego realizacja wspiera proces transformacji energetycznej Grupy ORLEN oraz polskiej gospodarki. W ramach projektu wejścia w offshore, który prowadzi spółka Baltic Power, jako pierwsi na tym rynku w Polsce sfinalizowaliśmy kluczowe dla powodzenia tej inicjatywy badania. Potwierdzamy tym samym, że Baltic Power zarządza jednym z najbardziej dynamicznie rozwijanych projektów w polskiej części Bałtyku. Wraz z zakończeniem budowy farmy w roku 2026 wzmocnimy bezpieczeństwo energetyczne Polski dostarczając gospodarce do 1,2 GW czystej energii z morza – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Uzyskana dokumentacja stanowi jeden z kluczowych elementów opracowywanego obecnie finalnego projektu farmy, w tym rozmieszczenia turbin wiatrowych, stacji energetycznych oraz kabli. Od grudnia 2021 roku nad projektem fundamentów turbin wiatrowych pracuje na zlecenie Baltic Power firma JBO (Jörss – Blunck – Ordemann GmbH). To jeden z najbardziej doświadczonych na rynku dostawców w zakresie projektowania konstrukcji dla morskich farm wiatrowych. W swoim portfolio firma posiada 80 zrealizowanych od 2008 roku projektów posadowienia turbin wiatrowych dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach morskich 13 krajów. Dzięki danym uzyskanym podczas badań geotechnicznych firma przygotowuje finalny projekt, a co za tym idzie również wybór technologii dla posadowienia elementów farmy. Równocześnie z pracami projektowymi prowadzony jest proces przetargowy na dostawcę fundamentów, który Spółka planuje zakończzyć jeszcze w 2022 roku.

– Intensywność prac oraz transfer wiedzy, jaki następuje w projekcie Baltic Power między PKN Orlen, a Northland Power pozawala nam zachować wysoką dynamikę przygotowań inwestycji. Finalizacja badań geotechnicznych to kamień milowy projektu rozpoczynajacy w praktyce proces starań o niezbędne pozwolenia na budowę – podkreśla Jarosław Broda, członek zarządu Baltic Power

Baltic Power to inwestycja realizowana wspólnie przez Grupę Orlen i Northland Power. Dzięki skutecznemu transferowi wiedzy i intensywnym pracom niemal 90 ekspertów inwestycja jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijanych projektów na Bałtyku. Budowa farmy o mocy do 1,2 GW zaplanowana jest na lata 2024-2026. W tym czasie na morzu stanie ok. 70 turbin o minimalnej mocy 14MW, które docelowo zasilą czystą energią nawet milion gospodarstw domowych.

Baltic Power/PKN Orlen/Michał Perzyński