Bardzo długa debata prezydencka – chaos na antenie i podejrzenia o wyciek pytań z TVP w likwidacji

Debatę zorganizowała TVP w likwidacji w studiu publicznego nadawcy we współpracy z TVN i Polsatem. Mimo protestów większości sztabów wyborczych, jedną z prowadzących była Dorota Wysocka-Schnepf z TVP, której przyznano antynagrodę dziennikarską – Hienę Roku. Debatę prowadzili również Piotr Witwicki z Polsatu i Radomir Wit z TVN. Po godzinie debaty TV Republika i Niezależna.pl podały, że był wyciek pytań.

W debacie uczestniczyli wszyscy zarejestrowani kandydaci: Artur Bartosiewicz (ekonomista SGH), Magdalena Biejat (Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju), Sławomir Menztzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (była posłanka SLD), Krzysztof Stanowski (właściwe Kanału Zero), Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) i Adrian Zandberg (Razem).

Szczęśliwy los kandydata PO

Organizatorzy wprowadzili zakaz używania telefonów przez uczestników debaty, ale nie to wzbudziło największe kontrowersje organizacyjne, a wyniki głosowania kolejności wystąpień. Te ułożyły się nadzwyczaj korzystnie dla kandydata PO. Rafał Trzaskowski kończył trzy ostatnie rundy debaty.

Publicysta Zygfryd Czaban umieścił na X wpis: „Rafał Trzaskowski wielkim zwycięzcą losowania przed debatą w TVP”.Jeden z prowadzących debatę Piotr Witwicki z Polsatu napisał na X, że sugestie o faworyzowaniu Trzaskowskiego nie są uprawnione. „Protokół z losowania kolejności został podpisany przez wszystkie sztaby. To sztaby losowały. Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń” – podkreślił dziennikarz. Odpisał mu na X internauta Andrzej Sawicki: „Jasne, wszystko zgodnie z procedurą – jak w PRL: <<obywatele głosowali, partia policzyła>>. Podpisali? Bo musieli. Nie zgłosili zastrzeżeń? Bo już nie było na co. Losowanie losowaniem, ale trzy razy ostatni ten sam kandydat to nie przypadek, to kabaret” – podkreślił Sawicki.

Hiena Roku

Podczas ustalania szczegółów debaty, między sztabami wyborczymi a zarządem TVP w likwidacji doszło do konfliktu. Aż 8 z 13 sztabów wyborczych domagało się od TVP zmiany zaproponowanej dziennikarki Doroty Wysockiej-Schnepf, która znana jest m.in. z ataków na konserwatywną opozycję. Wysocka-Schnepf dostała antynagrodę Hiena Roku, która od lat jest przyznawana za wyjątkową nierzetelność dziennikarską przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Sztaby wyborcze podkreślały, że dziennikarka nie jest dobrym wyborem. Argumentowano to faktem, że Wysocka-Schnepf prowadziła już takie programy, podczas których, zdaniem sztabów wyborczych, była stronnicza. Zarząd TVP w likwidacji miał zastanowić się nad zmianą dziennikarki i przekazać decyzję sztabowcom. Władze telewizji publicznej nie zmieniły jednak decyzji.

Arcykapłanka propagandy

Krzysztof Stanowski mówił o złamaniu reguł demokratycznej debaty przez władze TVP w likwidacji. „Jestem w świątyni propagandy i myślałem, że jednak nie pojawi się tutaj arcykapłanka propagandy” – zwrócił się dziennikarz do prowadzącej Wysockiej-Schnepf.

„To nie jest obiektywizm, że pani tę debatę prowadzi, pani nie powinno tu być” – podkreślił Stanowski. Dodał, że jeśli prezydentem zostanie kandydat PO to skorzysta na tym Wysocka-Schnepf i jej mąż, który zostanie ambasadorem RP w Rzymie. „To nie jest czysta woda” – nawiązał do słów obecnego prowadzącego w TVP w likwidacji Marka Czyża po bezprawnym przejęciu przed rząd mediów publicznych. „TVP to nie jest czysta woda, to jest ściek” – podsumował.

Wysocka-Schnepf po kilkunastu minutach próbowała polemizować ze Stanowskim. „Nie każdy może mnie obrazić” – powiedziała. Twórca Kanału Zero nie pozostał dłużny Wysockiej-Schnepf. „Proszę pilnować zegara, bo po to pani tu jest” – odpowiedział Stanowski. Zdobywczyni antynagrody Hiena Roku próbowała jeszcze pod koniec programu dyskutować ze Stanowskim. Dziennikarz jednak nie reagował na zaczepki Wysockiej-Schnepf.

Czy był przeciek?

W TV Republika, niecałą godzinę po rozpoczęciu debaty podano informacje, że niektóre komitety mogły znać pytania prowadzącej z TVP w likwidacji. „Tuż przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej organizowanej przez TVP w likwidacji, wśród dziennikarzy krążyły dokładnie te same pytania, które zadała dziś prowadząca program Dorota Wysocka-Schnepf. Jak ujawnia portal Niezalezna.pl, to rodzi poważne wątpliwości co do transparentności wydarzenia i możliwego uprzywilejowania niektórych kandydatów” – napisano na portalu TV Republika.

Według ustaleń portalu Niezalezna.pl, pytania prowadzącej debatę prezydencką Doroty Wysockiej-Schnepf – dziennikarki TVP w likwidacji, prywatnie żony ambasadora blisko związanego z Koalicją Obywatelską – były znane jeszcze przed rozpoczęciem transmisji. Jak informuje portal, treść tych pytań krążyła w środowisku dziennikarskim, zanim padły na wizji – ogłosiła TV Republika.

Polityka krajowa, czyli wszystko

Zdaniem Szymona Hołowni najważniejsze w polityce krajowej jest bezpieczeństwo Polaków. Dodał, że opowiada się za zmianą stylu sprawowania prezydentury. „Nigdy nie ułaskawię polityka” – powiedział marszałek Sejmu.

Kandydat wygłaszający prorosyjskie poglądy Maciej Maciak zaatakował Hołownię, że prowadzi na niego nagonkę. „Musimy mieć stosunki ze wszystkimi ważnymi państwami” – mówił Maciak. Dla Marka Wocha i Sławomira Mentzena najważniejsza jest służba zdrowia. „Ten system jest dziadowski” – mówił Mentzen.

Adrian Zandberg i Magdalena Biejat przekonywali, że najważniejsza jest obecnie polityka mieszkaniowa. „Rozwiązanie problemów mieszkaniowych jest najważniejsze” – mówiła Biejat. „Młodych nie stać na mieszkanie” – zaznaczył Zandberg.

„Najważniejsza jest wiarygodność” – podkreślił Grzegorz Braun. Rafał Trzaskowski zadeklarował, że jako prezydent będzie działał na rzecz bezpieczeństwa Polaków. Kandydat PO chce także iść na rękę mieszkańcom jednego z regionów – chłodzi o wprowadzenie języka śląskiego – mówił Trzaskowski. „Popieranie języka śląskiego to poparcie ruchów separatystycznych” – mówił do kandydata PO Marek Jakubiak.

Laboratorium polityczne

W kolejnej rundzie padło pytanie zadane przez Dorotę Wysocką-Schnepf. Niektórzy kandydaci tak tłumaczyli jego sens: „Czy Polki nie boją się rodzić, bo nie ma dobrych przepisów aborcyjnych?”. „To są bzdury, że kobiety nie chcą mieć dzieci, bo nie mogą ich zabić” – podkreślił kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen

W kolejnych rundach była problematyka społeczna i międzynarodowa oraz pytania wzajemne. doszło do kilku spięć między kandydatami. Karol Nawrocki określił Rafała Trzaskowskiego jako „wytwór laboratorium politycznego”. „Ja jestem człowiekiem z krwi i kości” – podkreślił Nawrocki.

Kawalerka a sprawa polska

Ataki kandydata PO na prezesa IPN z powodu tzw. afery mieszkaniowej Karol Nawrocki odpierał argumentami, że Trzaskowski jest odpowiedzialny za aferę reprywatyzacyjną jako jeden z bliskich współpracowników ówczesnej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Obecny prezydent stolicy odpowiedział, że to „hucpa” a Nawrocki nie mówi prawdy.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że Rafał Trzaskowski manipuluje w sprawie przekazania kawalerki małżeństwa Nawrockich na cele charytatywne. „Recydywista od ocen moralnych” – tak Nawrocki nazwał kandydata PO. Trzaskowski odpowiedział, że kandydat popierany przez PiS manipuluje w sprawie kawalerki. „Pomogłem człowiekowi – podsumował Nawrocki.

Prezydent Trump i UE

W jednej z rund pytań o tematyce międzynarodowej Trzaskowski zarzucił Nawrockiemu, że cieszył się z ceł, które próbował nałożyć na Europę prezydent USA Donald Trump. Nawrocki zaprzeczył. „Zadbam o relacje z USA i jednocześnie zatroszczę się o stosunki z państwami Unii Europejskiej” – obiecał Nawrocki. „Trump wycofa się w końcu z tych ceł” – przewidywała Joanna Senyszyn.

„Unia Europejska jest odpowiedzią na groźby ceł zapowiedzianych przez Trumpa” – mówiła kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat. „Usłyszeliście bezradność polityków” – podsumował Artur Bartoszewicz. „Tylko polski złoty da nam ochronę przed cłami” – podkreślił

„Istnieje życie poza matnią” – mówił o UE Grzegorz Braun. „ Trump dba o amerykańskie interesy” – przekonywał Mentzen dodając, że prezydent USA robi to nieudolnie, ale Polska jest zupełnie bezradna, bo nie odgrywa kluczowej roli w polityce UE.

Pokój na świecie

„Przede wszystkim pokój” – mówił o przyszłości Ukrainy Jakubiak. „Zmusić Moskwę do rozmów. (…) Musimy uczestniczyć w odbudowie na Ukrainie” – podkreślił

Stanowski zarzucił Trzaskowskiemu, że nie ma jego żadnych wypowiedzi dotyczących konieczności wypłaty przez Niemcy reparacji wojennych Polsce. Kandydat PO odpowiedział, że jest za dalszą pomocą Polski na Ukrainie.

„Musimy zachowywać się jak Węgry i Słowacja, czyli neutralność” – zaproponował Maciej Maciak, kandydat opowiadających się za prorosyjskimi rozwiązaniami. „Koszty wojny zostały przerzucone na obywateli Polski” – mówił Artur Bartoszewicz. „Pokój nie wojna, normalizacja nie eskalacja” – to propozycja Grzegorza Brauna. „Nie chcemy, aby ginęli polscy żołnierze” – mówił w tej części programu Menzten.

Bardzo długą debatę wygrał Stanowski

Eksperci i dziennikarze są zgodni, że debata zorganizowana przez TVP z udziałem Polsatu i TVN miała dosyć chaotyczny charakter. „Prowadzący debatę wyraźnie zdenerwowani, kandydaci zdezorientowani, czasem nie wiedzieli na jakie pytania odpowiadali. Rundy wzajemnych pytań niezbyt dopracowane, częste łamanie dyscypliny czasowej” – podkreślał pragnący zachować anonimowość dziennikarz mediów ogólnopolskich. „Wygrał Krzysztof Stanowski, bo dzięki koszulce z wizerunkiem chorego dziecka, którą miał na sobie dziennikarz, udało mu się podczas debaty zabrać trzy miliony złotych na leczenie dla chorego Ignasia” – dodał publicysta.

„Brak interwencji prowadzących w przypadku ostrych starć między kandydatami przeszkadzało w odbiorze. Debata była za długa, wiele tematów się powtarzało. Reguły debaty dosyć zawiłe” – zaznaczył dziennikarz.

Debata zorganizowana przez TVP w likwidacji a wspierana przez Polsat i TVN była też transmitowana m.in. przez media konserwatywne trwała ponad trzy i pół godziny.

hub/ debata prezydencka 12 maja/ Niezależna.pl/ TV Republika