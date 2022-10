Szef wywiadu Estonii: Ryzyko użycia broni jądrowej przez Rosję jest wyższe niż kilka miesięcy temu Alert

– Prawdopodobieństwo, że Rosja ucieknie się do użycia broni jądrowej w swojej wojnie z Ukrainą, jest większe niż kilka miesięcy temu i wymaga pełnej uwagi – ostrzegł szef wywiadu Estonii Mikk Marann.

Flaga Estonii

Mikk Marran, szef estońskiego wywiadu zagranicznego, powiedział, że użycie broni jądrowej było jednym z potencjalnych scenariuszy eskalacji prezydenta Rosji Władimira Putina. Ostrzegł, że niedawna seria telefonów od urzędników Kremla, twierdzących, że Ukraina przygotowuje „brudną bombę”, czyli konwencjonalny materiał wybuchowy z ładunkiem radioaktywnym do użycia na polu bitwy.

– Prawdopodobieństwo przejścia Rosji na atom jest z pewnością większe niż zero i wyższe niż kilka miesięcy temu. Nie wiemy czy Rosjanie rzeczywiście chcą użyć takiej broni, czy chcą działać pod przykryciem fałszywej flagi, ale to co Rosja przygotowuje z pewnością jest poza jakimkolwiek schematem i musimy się mieć na uwadze powiedział Marann.

Podał on również powód pobytu rosyjskich żołnierzy na Białorusi. – W Rosji brakuje oficerów więc używają białoruskich instruktorów do przygotowania zmobilizowanej siły roboczej – powiedział. Dodał, że wojska te również zabierają część ukraińskiego potencjału, który musi chronić północną część kraju przed potencjalnym atakiem z Białorusi.

Marran powiedział, że spośród żołnierzy rosyjskich, którzy przeszli podstawowe szkolenie i zostali wysłani na Ukrainę, większość prawdopodobnie zostanie zabita lub ranna w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Jednak w jego opinii Rosjanie uznają zasadę, że ci, którzy przeżyją, nauczą się walczyć i będą stanowić problem dla Ukrainy.

Financial Times/Mariusz Marszałkowski