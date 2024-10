Rząd przyjął strategię migracyjną na lata 2025-2030

Rząd Polski przyjął nową strategię migracyjną, mającą na celu zapanowanie nad wzrastającą migracją oraz stworzenie przejrzystych i bezpiecznych zasad imigracji. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak ogłosił to w czwartek podczas konferencji prasowej, która miała miejsce przy polsko-białoruskiej granicy w Niemirowie. W spotkaniu uczestniczyli także wiceszefowie MSWiA oraz MON, wojewoda podlaski, a także dowódcy służb i wojska.

Siemoniak podkreślił, że przyjęta strategia ma umożliwić państwu kontrolowanie procesu przyjmowania cudzoziemców, co jest szczególnie istotne w kontekście ostatnich lat, gdy liczba migrantów drastycznie wzrosła. Minister przypomniał, że wcześniejsza strategia migracyjna została odrzucona w 2016 roku, co prowadziło do chaotycznego zarządzania migracją w Polsce. „Kończymy z tym. Polska musi odzyskać kontrolę nad tym, kto wjeżdża i wyjeżdża z kraju” – mówił Siemoniak.

W ramach nowej strategii przewiduje się m.in. wprowadzenie możliwości czasowego terytorialnego zawieszania prawa do ubiegania się o azyl, co, zdaniem ministra, ma na celu zredukowanie liczby osób, które nie spełniają kryteriów azylowych, a jednak składają wnioski. Minister zaznaczył, że prace nad nowelizacją dwóch ustaw niezbędnych do realizacji strategii rozpoczną się w najbliższych tygodniach, a projekty zmian mają być gotowe w tym czasie.

Podczas konferencji Siemoniak omówił także działania podejmowane w celu wzmocnienia granicy. Odniósł się do fizycznej i elektronicznej modernizacji zapory oraz wprowadzenia strefy buforowej w okolicy Hajnówki, gdzie obowiązuje zakaz przebywania. „Wrzesień był niestety gorszym miesiącem w kwestii prób nielegalnego przekroczenia granicy, ale inwestycje w zaporę przynoszą efekty, szczególnie tam, gdzie została ona uszczelniona” – podkreślił.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował, że do końca roku zakończą się prace związane z budową i modernizacją zapór na całej granicy polsko-białoruskiej. Dodał, że w przyszłym roku zostaną utworzone nowe oddziały straży granicznej, które mają na celu fizyczną i bezpośrednią ochronę granicy.

Z kolei wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk omówił projekt budowy Tarczy Wschód, systemu fortyfikacji, który ma zapewnić ochronę granic Polski i Unii Europejskiej. Prace nad tym projektem mają ruszyć jeszcze w tym roku, a nowa formacja, tzw. Komponent Obrony Pogranicza, ma być gotowa do 2026 roku.

Równolegle trwa modernizacja zapory elektronicznej, która ma na celu monitoring granicy oraz ograniczenie nielegalnego przekraczania. Od początku kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy odnotowano już 110 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w tym 28 tys. od początku tego roku.

Dokument rządowej strategii migracyjnej na lata 2025-2030, który liczy 36 stron, został opublikowany na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak zaznacza rząd, ma on na celu stworzenie przejrzystych zasad imigracji, które będą kontrolowane przez instytucje państwowe.

PAP / BiznesAlert.pl