BGK startuje z nową inicjatywą: 3W: Woda – Wodór – Węgiel Alert

Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik

3W: Woda – Wodór – Węgiel, to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, jedynego w Polsce banku rozwoju, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank rozpoczyna realizację inicjatywy 3W, aby wesprzeć świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. – 3W to długofalowy program, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową- czytamy w komunikacie.

– Dlaczego akurat 3W? Powód jest bardzo prosty – to woda, wodór i węgiel będą kształtować nowoczesną i zrównoważoną gospodarkę. Polska ma ogromny potencjał intelektualny. Innowacyjne rozwiązania, które tworzą nasi naukowcy powinny być inspiracją do rozwoju nowych biznesów. I odwrotnie: biznes, który potrzebuje nowych technologii, szuka wsparcia w nauce. By osiągnąć sukces, potrzebujemy integratora, który z jednej strony będzie łączyć potencjalnych naukowych i biznesowych partnerów, a z drugiej pomoże stworzyć przyjazny dla nich ekosystem. BGK z chęcią podejmie się tej roli – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Chcemy także obudzić wśród Polaków świadomość, że ich codzienne decyzje mają wpływ nie tylko na klimat i otaczające nas środowisko, ale także na to, jaka jest kondycja polskich przedsiębiorstw i stan naszej gospodarki – dodaje prezes BGK.

BGK chce poprzez tę inicjatywę wspierać zastosowanie węgla nieenergetycznego w nowoczesnych technologiach. – Jego innowacyjne zastosowania można znaleźć w medycynie, farmakologii, kosmetologii, bądź budownictwie. Węgiel to także grafen i nanorurki węglowe – czytamy.

Jednym z istotnych działań inicjatywy BGK ma być utworzenie Centrum 3W. Jego zadaniem będzie rozbudowa know-how, a w długiej perspektywie wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw zajmujących się wykorzystaniem wodoru, wody i innowacyjnych technologii węglowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego/Michał Perzyński