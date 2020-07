Łukaszenka jest przeciwny prywatyzacji rafinerii Naftan Alert

Rafineria Naftan w Nowopołocku fot.belarus.by

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka jest przeciwny prywatyzacji rafinerii Naftan w Nowopołocku. Oświadczył to podczas spotkania z dziennikarzami w Witebsku.

Eksport, waluty i bezpieczeństwo energetyczne

– Dużo zainwestowaliśmy w tę rafinerię w ostatnim pięcioleciu. Stworzyliśmy nowoczesny zakład obróbki ropy naftowej. Można powiedzieć, że Naftan jest okrętem flagowym Białorusi w rafinacji ropy naftowej – powiedział Łukaszenka.

– Tak jak w przypadku innych interesujących białoruskich firm, tak i w przypadku Naftanu było zainteresowanie wielu, aby go sprywatyzować. My nie jesteśmy tym zainteresowani. Dla nas to obiekt strategiczny. To eksport, źródło zagranicznych walut i bezpieczeństwo energetyczne całego kraju – dodał.

Łukaszenka powiedział, że Białorusini szukają funduszy na modernizację rafinerii po to, aby zwiększać głębokość przerobu ropy naftowej na paliwa.

BelTA/Mariusz Marszałkowski